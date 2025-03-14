6.TechXtile Challenge'da girişimciler finale hazırlanıyor

Nezaket ÇETİN / BURSA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen '6. TechXtile Challenge', Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda, 18 farklı ilden 27 girişimci projelerini değerlendirme kuruluna sundu.

Alanında uzman kişilerden oluşan değerlendirme kurulu üyeleri, projeleri değerlendirerek finale yükselen girişimleri belirledi.

Büyük final 18 Nisan'da

Girişimcilerin gelişim aşamalarına göre iki kategoriye ayrıldığı program kapsamında iş fikirlerini geliştirme aşamasında yer alan Level-Up kategorisinde değerlendirme kurulu üyelerinin değerlendirmesini geçen 8 girişimci finale yükseldi. Girişimlerini ticarileştirme sürecinde olan Scale-Up kategorisinde de 8 girişimci, değerlendirme kurulu üyelerinin değerlendirmesinden geçerek finalde yarışma şansını elde etti. Her iki kategoride finale kalan yarışmacılar, 18 Nisan 2025 tarihinde ödüllerine kavuşacak.

"Hedef: Tekstil sektöründe ihracatı güçlendirmek"

Tekstil sektöründe ihracatta katma değeri artırmanın en öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünlerin tasarlanması, girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulması ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sene 6’ncısını düzenlediğimiz TechXtile Challenge ile ülkemiz ihracatçılarını, özgün ve yenilikçi projelerle dünya pazarlarına taşımayı amaçlıyoruz. Burada ödül kazanmanın yanı sıra, sektörün karar vericileriyle projeleri buluşturmak ve sanayiyle iş birliği fırsatları yaratmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Yarışmamızın tekstil dikeyinde özelleşmiş bir girişimcilik platformu haline geldiğini söylemek mümkün. Projelerin dünya trendlerini yakaladığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerinisini kullandı.