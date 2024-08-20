AHKİB Başkanı Tekin: Türkiye giyim üretiminde dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline geldi

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün son 7 aylık ihracatında yüzde 10 oranında düşüş yaşandığını, AHKİB’in ihracatında bu gerilemenin yüzde 1,1 düzeyinde oluştuğunu açıkladı.

Gürkan Tekin, “Avrupa moda devleri, tedariklerini artık Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere Pakistan, Hindistan ve Kuzey Afrika ülkelerine kaydırıyorlar. Kurun yatay seyrine karşı artan maliyetlerden dolayı bu ülkelere karşı rekabet etme imkanımız maalesef kalmadı.” dedi.

“Uygun maliyetli ve uzun vadeli kredilerin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz”

Başkan Gürkan Tekin, “Avrupa'nın büyük bir kısmında enflasyon ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle tüketicilerin harcama alışkanlıklarında bir değişim gözlemleniyor. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya gibi büyük pazarlarda ekonomik büyüme yavaşladıkça, tüketiciler daha temkinli davranıyor. Ortaya çıkan bu tabloda Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde İspanya pazarında yüzde 25, Fransa ve İtalya pazarlarında yüzde 16, Almanya pazarında yüzde 10 düzeyinde ihracatımız geriledi. Son 7 aylık süreçte 10,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, bu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya pazarlarında yaklaşık 723 milyon dolar kayıp yaşadı. Bu kayıplar firmalarımızın ayakta kalmasını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Sektörümüzün ayakta kalması ve sürdürülebilir üretimine devam edebilmesi için Eximbank ve Kredi Garanti Fonu destekli uygun maliyetli ve uzun vadeli kredilerin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz.” dedi.

“İstihdam deposu hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne pozitif ayrımcılık uygulanmalı”

Yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan, ihracatın öncü sektörlerinden hazır giyimde kapanmamak için direnen firmaların işçi çıkarmak zorunda kaldığını vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, maliyet artışları, elektrik, akaryakıt ve doğal gaza yapılan zamlar karşısında çok sayıda şirketin kepenk kapattığına veya konkordato ilan ettiğine dikkat çekti. Başkan Gürkan Tekin, “Sektörümüzde gelinen noktayı ‘bıçak kemiğe dayandı’ diye yorumlayanların sayısı giderek artırıyor. Telafisi mümkün olmayan kayıpların önlenmesi adına vergi indirimleri, finansman kolaylıkları, kadın girişimciliği teşvikler, bölgesel kalkınma destekleri ve sürdürülebilir üretime yönelik teşviklerde istihdam deposu hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğine inanıyor, hükümetimizden bu yönde ivedilikle adımlar atmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

AHKİB’in temmuz ayı ihracatı 31,8 milyon dolar

Sektör olarak ayakta kalabilmek için mevcut pazarlarda oluşan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken yeni pazarlara açılarak ihracatı artırabilmek için olağanüstü çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Gürkan Tekin, AHKİB’in temmuz ayı ihracat performansını da değerlendirerek şunları kaydetti: “Birlik olarak yılın 7’inci ayında 31,8 milyon dolar dış satım gerçekleştirdik. Bu dönemde 3 bin 809 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, en çok bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ihraç etti. Bu üç ürün grubu bölge ihracatımızın yüzde 85’ini oluşturdu. Bayan dış giyimde 16,2 milyon dolar, bay dış giyimde 6,5 milyon dolar ve diğer hazır eşyada 3,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, İspanya ve Fransa ilk üç sırada yer aldı. Hollanda pazarında 11 milyon dolar, İspanya pazarında 5,8 milyon dolar ve Fransa pazarında 1,9 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hollanda, Polonya ve Irak, temmuz ayında ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız ülkeler oldu.”