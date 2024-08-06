Avrupa’daki talebin canlanması modada rekabet gücünü artırır
Avrupa'daki durgunluk, jeopolitik gerilimler, yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, rekabetçi olmayan kur rejimi ve işçilik ile enerji maliyetlerindeki artışlar Ege Moda Endüstrisi için 2023’ün ihracat rakamlarının geri gittiği zorlu bir yıl olarak anılmasını sağladı.
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak SERTBAŞ
Ege Moda Endüstrisi 2023 yılı ihracatı yüzde 9’luk düşüşle 1 milyar 470 milyon dolardan 1 milyar 339 milyon dolara geriledi. Söz konusu düşüş bu yılın ilk yarısında ise yüzde 2’yi bulup, 686 milyon dolar Türkiye ekonomisine kazandırıldı. Hazır giyim sektörü yapısı gereği emek yoğun bir sektör. Dolayısıyla 2023 yılında yüksek enflasyona bağlı olarak işçilik/enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle dış pazarlarda umduğumuz talebi maalesef ki bulamadık.
Yılın ikinci yarısında sipariş için hazır olunmalı
Sektörümüzün bu yılın ilk yarısını ihracat performansı bakımından kaybetti. Yılın tamamını kaybetmeyi ise kimse göze alamaz. Ana ihraç pazarı olan Avrupa’nın yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanma yaşayacağını umut ediyorum. Bu noktada hazır giyim sektörünün yılın ikinci yarısı için hazır olması gerekiyor. Tasarım gücü ve esnek yapımızla kaybettiğimiz müşterileri geri kazanmamız gerekiyor. İçerdeki maliyet kaynaklı sorunları çözebilirsek, ihracatçı biraz rahatlarsa eski parlak dönemlerimize döneceğimize inancım tam. Tam toparlanmanın ise 2025 yılında yaşanmasını bekliyoruz.
Hazır giyim ihracatımız, yılın ilk yarısında 2023’e göre yüzde 13 azaldı
Ege Moda Endüstrisinin 2023 ve 2024 yıllarındaki ihracat düşüşü sonrasında kapasite kullanım oranı ise yüzde 84’lerden yüzde 78 seviyelerine geriledi. 2024’ün ilk yarısında 2023 yılından yeni yıla taşınan iç ve dış sorunlar, rekabet edilen ülkelere göre pahalı kalınması, pazar kayıpları gibi sebepler nedeniyle sektör olarak hedeflediğimiz performansın maalesef ki uzağında kaldık. Sektördeki kan kaybı bugün itibarıyla maalesef devam ediyor. Hazır giyim ihracatımız yılın ilk yarısında 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 8,7 milyar dolara geriledi. Ege Bölgesi’nin ihracatı ise Türkiye ortalamasına göre daha iyi bir seyir izledi.
Dijital Dönüşüm Komitesi ile KOBİ’lerin dijital altyapısını güçlendireceğiz
Birlik olarak üyelerimizi yeniliklere adapte etme felsefesiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda Ur-Ge projesini tamamlamamızın ardından “Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı” için hazırlıklara başladık. Mayıs ayında proje başvurusunu tamamladık. Ayrıca sektörü dijital dönüşüme hazırlamak amacıyla “Hazır Giyimde Dijital Dönüşüm Komitesi” kurduk.
Bu komite aracılığıyla KOBİ'lerin dijitalleşme altyapılarını güçlendirmeyi ve yazılım giderlerini desteklemek için çeşitli projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. KOBİ'ler başta olmak üzere tüm firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle katma değerli üretimi destekliyoruz. Yenilikçi ve rekabetçi bir sektör hedefiyle, firmalarımızın küresel markalarla yarışabilmesi için yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
"Responsible® ile ihracatçının rekabet gücü artacak"
Ticaret Bakanlığı’nın “Yeşil Dönüşüm İçin Bütüncül Devlet Desteği Modeli” kapsamında yeni bir destek modülü oluşturuldu. İhracatçı işletmelerin, yeşil dönüşümüne yönelik destek paketi olan “Responsible® Programı” ile AB Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda firmalarımızın rekabet gücünü artırmayı planlıyoruz.
Hazır giyim sektörü olarak 2024 yılında da AB Yeşil Mutabakatı kapsamında yeşil dönüşüm, temiz üretim ve tedarik zincirlerinde şeffaflık gibi konulara odaklandık. Sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri konularında danışmanlık ve proje çalışmalarına hız verdik. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojilerin hazır giyim sektörünün iş yapış şekillerini ve operasyonel süreçleri nasıl dönüştüreceğini de yakından takip ediyoruz. Birlik olarak firmalarımızın çevresel, yönetsel ve operasyonel süreçlerini iyileştirmek amacıyla "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi" isimli Ur-Ge projemizi tamamladık.