Avrupa’daki talebin canlanması modada rekabet gücünü artırır

Ege Hazır Giyim ve Konfeksi­yon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak SERTBAŞ

Ege Moda En­düstrisi 2023 yılı ihracatı yüzde 9’luk düşüşle 1 milyar 470 milyon dolardan 1 milyar 339 milyon do­lara geriledi. Söz konusu düşüş bu yılın ilk yarısında ise yüzde 2’yi bulup, 686 milyon dolar Tür­kiye ekonomisine kazandırıldı. Hazır giyim sektörü yapısı gereği emek yoğun bir sektör. Dolayısıy­la 2023 yılında yüksek enflasyo­na bağlı olarak işçilik/enerji ma­liyetlerindeki yükseliş nedeniyle dış pazarlarda umduğumuz tale­bi maalesef ki bulamadık.

Yılın ikinci yarısında sipariş için hazır olunmalı

Sektörümüzün bu yılın ilk ya­rısını ihracat performansı ba­kımından kaybetti. Yılın tama­mını kaybetmeyi ise kimse gö­ze alamaz. Ana ihraç pazarı olan Avrupa’nın yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanma yaşayaca­ğını umut ediyorum. Bu nokta­da hazır giyim sektörünün yılın ikinci yarısı için hazır olması ge­rekiyor. Tasarım gücü ve esnek yapımızla kaybettiğimiz müş­terileri geri kazanmamız gere­kiyor. İçerdeki maliyet kaynaklı sorunları çözebilirsek, ihracatçı biraz rahatlarsa eski parlak dö­nemlerimize döneceğimize inan­cım tam. Tam toparlanmanın ise 2025 yılında yaşanmasını bekli­yoruz.

Hazır giyim ihracatımız, yılın ilk yarısında 2023’e göre yüzde 13 azaldı

Ege Moda Endüstrisinin 2023 ve 2024 yıllarındaki ihracat dü­şüşü sonrasında kapasite kul­lanım oranı ise yüzde 84’lerden yüzde 78 seviyelerine geriledi. 2024’ün ilk yarısında 2023 yı­lından yeni yıla taşınan iç ve dış sorunlar, rekabet edilen ülkele­re göre pahalı kalınması, pazar kayıpları gibi sebepler nedeniyle sektör olarak hedeflediğimiz per­formansın maalesef ki uzağında kaldık. Sektördeki kan kaybı bu­gün itibarıyla maalesef devam ediyor. Hazır giyim ihracatımız yılın ilk yarısında 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 13 azala­rak 8,7 milyar dolara geriledi. Ege Bölgesi’nin ihracatı ise Türkiye ortalamasına göre daha iyi bir se­yir izledi.

Dijital Dönüşüm Komitesi ile KOBİ’lerin dijital altyapısını güçlendireceğiz

Birlik olarak üyelerimizi yeni­liklere adapte etme felsefesiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda Ur-Ge projesini tamamlamamızın ar­dından “Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı” için hazırlıklara baş­ladık. Mayıs ayında proje başvu­rusunu tamamladık. Ayrıca sek­törü dijital dönüşüme hazırla­mak amacıyla “Hazır Giyimde Dijital Dönüşüm Komitesi” kur­duk.

Bu komite aracılığıyla KO­Bİ'lerin dijitalleşme altyapıları­nı güçlendirmeyi ve yazılım gi­derlerini desteklemek için çeşitli projeler geliştirmeyi hedefliyo­ruz. KOBİ'ler başta olmak üzere tüm firmalara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle kat­ma değerli üretimi destekliyoruz. Yenilikçi ve rekabetçi bir sektör hedefiyle, firmalarımızın küresel markalarla yarışabilmesi için ye­şil ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

"Responsible® ile ihracatçının rekabet gücü artacak"

Ticaret Bakanlığı’nın “Yeşil Dö­nüşüm İçin Bütüncül Devlet Desteği Modeli” kapsamında yeni bir destek modülü oluştu­ruldu. İhracatçı işletmelerin, ye­şil dönüşümüne yönelik destek paketi olan “Responsible® Prog­ramı” ile AB Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrul­tusunda firmalarımızın rekabet gücünü artırmayı planlıyoruz.

Hazır giyim sektörü olarak 2024 yılında da AB Yeşil Muta­bakatı kapsamında yeşil dönü­şüm, temiz üretim ve tedarik zincirlerinde şeffaflık gibi konu­lara odaklandık. Sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri konu­larında danışmanlık ve proje ça­lışmalarına hız verdik. Dijitalleş­me ve yapay zeka gibi teknolo­jilerin hazır giyim sektörünün iş yapış şekillerini ve operasyonel süreçleri nasıl dönüştüreceği­ni de yakından takip ediyoruz. Birlik olarak firmalarımızın çev­resel, yönetsel ve operasyonel süreçlerini iyileştirmek ama­cıyla "Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliş­tirilmesi" isimli Ur-Ge projemizi tamamladık.