Bakan Bolat: Ev tekstili ihracatı 950 milyon dolara yaklaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025'in ilk 4 ayında ev tekstili ihracatının 950 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Bolat, sektörün yılı 3 milyar dolar bandında kapatmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile KFA Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen HOMETEX Fuarının açılışında konuşan Bolat, fuarcılığın Türkiye’de sektörleri küresel ölçekte vitrine taşıyan bir platform haline geldiğini vurguladı.

Ev tekstilinde dış ticaret fazlası artıyor

Bolat, ev tekstili sektöründe dış ticaret fazlasının belirginleştiğine dikkat çekerek, 2024 yılında ithalatın yüzde 10,8 azalarak 756 milyon dolara, 2025’in ilk dört ayında ise yüzde 8,5 azalarak 262 milyon dolara gerilediğini belirtti.

“Türkiye tekstil ve hazır giyimde Avrupa’da ilk üçte, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Halı dahil edildiğinde sektörün toplam ihracatı 34,8 milyar dolara ulaşıyor” diyen Bolat, tekstilin sanayileşmenin temel taşı olduğunu vurguladı.

Bolat: 2024’te en az 33 milyar liralık hibe desteği verilecek

Bakan Bolat, 2023 yılında 24,5 milyar TL hibe destek sağladıklarını hatırlatarak, “Bu yıl ihracatçılara en az 33 milyar TL destek sağlayacağız” dedi. Ticaret Bakanlığı’nın 77 maddelik İhracat Destekleme Stratejisi doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti.

Makroekonomik dengeler ve enflasyon hedefi gündemde

Konuşmasında Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği zorlu dönemlere de değinen Bolat, pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji krizi ve Kahramanmaraş depremleri sonrası ekonomide toparlanmanın sürdüğünü vurguladı.

Bolat, “Enflasyonu otuzlu rakamların ortalarına düşürdük. Hedefimiz yıl sonunda 20’li seviyelere inebilmek ve bu konuda umutluyuz” açıklamasında bulundu.