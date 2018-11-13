Bebeciler yeni UR-GE ile ihracatta hızlanacak

13 Kasım 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerini uluslararası pazarlarda daha etkin ve güçlü bir konuma taşımak amacıyla gerçekleştirdiği UR-GE projelerine bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanlığı destekleriyle hazırlanan yeni proje kapsamında bebe – çocuk konfeksiyonu sektöründeki 41 firma, 3 yıl boyunca eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti destekleriyle ihracatçı kimliklerini güçlendirmeye çalışacak.

Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesinin Desteklenmesine (UR-GE) yönelik proje, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Destek süresinin 3 yıl olarak belirlendiği yeni UR-GE projesi, başarıyla tamamlanan ‘Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa’dan Dünyaya Açılımı’ 1. UR-GE projesinin devamı niteliği taşıyor. Yeni UR-GE projesinde 20’si yeni, 21’i ilk projeden olmak üzere toplam 41 firma yer alıyor.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “Ticaret Bakanlığı’mızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz UR-GE projelerimiz firmalarımızın vizyonunu geliştirmeye devam ediyor. Bebe – çocuk konfeksiyonu sektöründe gerçekleştirdiğimiz 2 UR-GE projemiz de sektör temsilcilerimiz için uluslararası pazarlarda etkin ve güçlü bir pozisyon oluşturdu. BEKSİAD ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz ve Bakanlığımız tarafından onaylanan yeni UR-GE projemizle de ülkemizin katma değerli üretim ve ihracat odaklı kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Üç yıllık dönemi kapsayan yeni UR-GE projemizin firmalarımıza, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

UR-GE çalışmalarıyla 3 yıl önce yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirten BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da kümelenme faaliyetleriyle birlikte kurumsallaşan, iç ve dış pazarlarda ayakları yere daha sağlam basan, modayı yakından takip ederek kaliteli ve tasarım ürünlerle yurt dışı piyasalara yön veren firmaların oluştuğuna dikkat çekti.

Bebe – çocuk konfeksiyonu sektörüne dönük olarak gerçekleştirilen ilk UR-GE projesi kapsamında firmalar 3 yıl içerisinde 10 eğitim, 3 danışmanlık, 8 yurt dışı pazarlama ve 6 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Bu süreçte Türkiye’de bebe- çocuk konfeksiyonu sektöründeki ihracat yüzde 15 artarken, sektör temsilcilerinin ihracatı ise yüzde 147 arttı. İlk UR-GE projesi, Bakanlık tarafından da 2017 yılında ‘İyi Uygulama Örneği’ olarak gösterildi. İhracat potansiyeli bulunan alanlarda 14 UR-GE projesi yürüten BTSO’nun, bebe – çocuk konfeksiyonu sektöründeki projelerinden 80 firma doğrudan faydalanma fırsatına sahip olacak. BTSO’nun halihazırda yürüttüğü ikinci UR-GE projesinde de 39 firma yer alıyor.