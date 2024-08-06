Bedi Tekstil, ihracat listesine girmek istiyor

Tekstil sektöründeki faaliyetlerine 2014 yılında başlayan Bedi Tekstil, çalıştığı markalara koleksiyon hiz­metiyle birlikte, kumaş geliştirmesi ve te­darikinde uzman geniş kadrosuyla, kendi üretim tesislerinde hizmet sunuyor. 2023 yılının firmaları için olumlu geçtiğini an­latan Bedi Tekstil Genel Müdürü Bedirhan Şimşek, İstanbul’daki merkez ofislerini ye­nileyerek, 400 ton kapasiteli kumaş depo­sunu ve günlük 20 bin adetlik kesimhane­lerini de merkez binasına taşıdıklarını an­lattı.

Sürdürülebilirliğe verdikleri önemi, merkez ofislerini “Green Building” kapsa­mına alabilecek tüm yapılandırmayı değer­lendirerek de ayrıca göstermeye çalıştık­larına dikkat çeken Şimşek, yağmur sula­rının değerlendirilmesi, güneş panelli çatı gibi çalışmaları değerlendirdiklerini dile getirdi. Şimşek, ayrıca 2024 yılında, 6 mil­yon adetlik üretim kapasitesini koruyarak, 500 bin ek ihracat adetiyle ihracat listesi­ne isimlerini yazdırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Önceliğimiz, kadın istihdamı”

Uluslararası çalışmalar için de ihracat ekiplerinin bu sene faaliyete geçtiğini be­lirten Bedirhan Şimşek, “Manisa Alaşe­hir’de 2 sene önce 30 kişilik eğitim bandı ile açtığımız tesisimiz, bu sene 130 kişilik kad­royla faaliyete geçti. Bu tesislerde özellikle kadın istihdamını önceliklendirdik ve yerel yönetimlerle de iş birliği içerisinde kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmala­ra katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi. Şimşek, bu dönemde özellikle farklı pazar­lara ulaşabilmek adına İhracatçı Birlikle­ri ve Sanayi Odasının verdiği desteklerden faydalanmaya ve portföylerini genişleterek olası ticari riskleri azaltmaya ve iş hacim­lerini düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

“Katma değerli parçaları üretecek çevik bantlara dönüşme hedefimiz var”

Bedirhan Şimşek, özellikle organik üre­tim sertifikalarını ve bilgilerini, katma de­ğerli ürün gruplarında, yalın üretimde­ki tecrübelerini de ortaya koyarak bu yıl­ki üretim hedeflerini tutturmak için tüm stratejik planlamaları yaptıklarını vurgu­ladı.

Şimşek, “Bu yıl özellikle Alaşehir’de faaliyete geçirdiğimiz ve yalın üretim sis­temiyle kurduğumuz tesiste, bu bantları­mızdan birkaçını az adetli ve katma değer­li parçaları da üretebilecek, çevik bantlara dönüştürmeyi hedefledik ve bunun çalış­malarını yaptık” diye konuştu. Küresel çap­ta artık müşterilerin beklentilerinin değiş­tiğini söyleyen Şimşek, “Müşterilerimizin beklentisini karşılayabilmek, en büyük ön­celiğimiz. Bununla beraber, tesisimizi fark­lı adetlere ve portföye adapte ederek, iş hac­mimizin de artacağına inanıyoruz” ifadele­rini kullandı.

“En temel sorunlardan biri nitelikli işgücü”

Sektörün yaşadığı sorunlardan da bahse­den Bedirhan Şimşek, en temel sorunlar­dan birinin işgücü olduğunu belirtti. Teks­til üretiminde kaliteli ve verimli iş çıktısı üretebilmek için eğitimin oldukça önemli olduğunun altını çizen Şimşek, el yatkınlığı ve el becerisinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Meslek liselerini bu anlamda teşvik etmeye çalıştıklarını söyleyen Şimşek, “Bir diğer sıkıntı elbette maliyetler ve ekono­mik şartlar. Verimliliğimizi arttırmaya ça­lışarak her noktada değer, analiz çalışma­ları yaparak israfı engellemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Alaşehir’deki tesisin kapasitesi %20 artacak”

2024 yılı için en büyük hedeflerinin Ala­şehir’de kurdukları tesisin kapasitesini yüzde 20 arttırmak olduğunu ifade eden Bedirhan Şimşek, dijital ortamda iş takibi­nin, işlerin yönetimi açısından kendilerini oldukça rahatlattığını dile getirdi. Makine­lerin dijitalleşmesini de üretim verimlili­ği açısından önemli bulduklarını belirten Şimşek, “Elimizdeki işgücünü daha katma değerli işlere yönlendirip, daha basit ve hız­lı akacak işler için otomatlar kullanmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tekstil sektörünün, sürdürüle­bilirlik, teknoloji ve ihracat fırsatları gibi alanlarda büyüme potansiyeline sahip ol­duğuna dikkat çeken Şimşek, “Ekibimizle, ülkemizin bu potansiyelini hem iç hem dış piyasada doğru şekilde gösterebilmek için çok çaba gösteriyoruz. Yeni nesille beraber bu potansiyelin kendini daha da iyi ortaya koyacağına dair inançla ilerliyoruz” ifade­lerine yer verdi.

"Sürdürülebilirlik, teknoloji ve ihracatta büyüme fırsatı var"

Tekstil sektörünün, sürdürülebilirlik, teknolo­ji ve ihracat fırsatları gibi alanlarda büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Bedi Tekstil Genel Müdürü Bedirhan Şimşek, “Ekibimizle, ülkemizin bu potansiyelini hem iç hem dış piyasada doğru şekilde gösterebil­mek için kayda değer bir çaba sarf ediyoruz. Yeni nesille beraber bu potansiyelin kendini daha da iyi ortaya koyacağına dair inançla ilerliyoruz. Artık sektörümüzde iklim hedef­lerine uygun yüksek katma değerli ürünler sektör ihracatına yön verecek” dedi.