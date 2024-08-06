Bedi Tekstil, ihracat listesine girmek istiyor
Markalara koleksiyon, kumaş geliştirmesi ve tedarikinde kendi üretim tesislerinde hizmet verdiklerini anlatan Bedi Tekstil Genel Müdürü Bedirhan Şimşek, “Bu yıl 500 bin ek ihracat adetiyle, ihracat listesine ismimizi yazdırmayı hedefliyoruz” dedi.
Tekstil sektöründeki faaliyetlerine 2014 yılında başlayan Bedi Tekstil, çalıştığı markalara koleksiyon hizmetiyle birlikte, kumaş geliştirmesi ve tedarikinde uzman geniş kadrosuyla, kendi üretim tesislerinde hizmet sunuyor. 2023 yılının firmaları için olumlu geçtiğini anlatan Bedi Tekstil Genel Müdürü Bedirhan Şimşek, İstanbul’daki merkez ofislerini yenileyerek, 400 ton kapasiteli kumaş deposunu ve günlük 20 bin adetlik kesimhanelerini de merkez binasına taşıdıklarını anlattı.
Sürdürülebilirliğe verdikleri önemi, merkez ofislerini “Green Building” kapsamına alabilecek tüm yapılandırmayı değerlendirerek de ayrıca göstermeye çalıştıklarına dikkat çeken Şimşek, yağmur sularının değerlendirilmesi, güneş panelli çatı gibi çalışmaları değerlendirdiklerini dile getirdi. Şimşek, ayrıca 2024 yılında, 6 milyon adetlik üretim kapasitesini koruyarak, 500 bin ek ihracat adetiyle ihracat listesine isimlerini yazdırmayı hedeflediklerini kaydetti.
“Önceliğimiz, kadın istihdamı”
Uluslararası çalışmalar için de ihracat ekiplerinin bu sene faaliyete geçtiğini belirten Bedirhan Şimşek, “Manisa Alaşehir’de 2 sene önce 30 kişilik eğitim bandı ile açtığımız tesisimiz, bu sene 130 kişilik kadroyla faaliyete geçti. Bu tesislerde özellikle kadın istihdamını önceliklendirdik ve yerel yönetimlerle de iş birliği içerisinde kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi. Şimşek, bu dönemde özellikle farklı pazarlara ulaşabilmek adına İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odasının verdiği desteklerden faydalanmaya ve portföylerini genişleterek olası ticari riskleri azaltmaya ve iş hacimlerini düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.
“Katma değerli parçaları üretecek çevik bantlara dönüşme hedefimiz var”
Bedirhan Şimşek, özellikle organik üretim sertifikalarını ve bilgilerini, katma değerli ürün gruplarında, yalın üretimdeki tecrübelerini de ortaya koyarak bu yılki üretim hedeflerini tutturmak için tüm stratejik planlamaları yaptıklarını vurguladı.
Şimşek, “Bu yıl özellikle Alaşehir’de faaliyete geçirdiğimiz ve yalın üretim sistemiyle kurduğumuz tesiste, bu bantlarımızdan birkaçını az adetli ve katma değerli parçaları da üretebilecek, çevik bantlara dönüştürmeyi hedefledik ve bunun çalışmalarını yaptık” diye konuştu. Küresel çapta artık müşterilerin beklentilerinin değiştiğini söyleyen Şimşek, “Müşterilerimizin beklentisini karşılayabilmek, en büyük önceliğimiz. Bununla beraber, tesisimizi farklı adetlere ve portföye adapte ederek, iş hacmimizin de artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“En temel sorunlardan biri nitelikli işgücü”
Sektörün yaşadığı sorunlardan da bahseden Bedirhan Şimşek, en temel sorunlardan birinin işgücü olduğunu belirtti. Tekstil üretiminde kaliteli ve verimli iş çıktısı üretebilmek için eğitimin oldukça önemli olduğunun altını çizen Şimşek, el yatkınlığı ve el becerisinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Meslek liselerini bu anlamda teşvik etmeye çalıştıklarını söyleyen Şimşek, “Bir diğer sıkıntı elbette maliyetler ve ekonomik şartlar. Verimliliğimizi arttırmaya çalışarak her noktada değer, analiz çalışmaları yaparak israfı engellemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“Alaşehir’deki tesisin kapasitesi %20 artacak”
2024 yılı için en büyük hedeflerinin Alaşehir’de kurdukları tesisin kapasitesini yüzde 20 arttırmak olduğunu ifade eden Bedirhan Şimşek, dijital ortamda iş takibinin, işlerin yönetimi açısından kendilerini oldukça rahatlattığını dile getirdi. Makinelerin dijitalleşmesini de üretim verimliliği açısından önemli bulduklarını belirten Şimşek, “Elimizdeki işgücünü daha katma değerli işlere yönlendirip, daha basit ve hızlı akacak işler için otomatlar kullanmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de tekstil sektörünün, sürdürülebilirlik, teknoloji ve ihracat fırsatları gibi alanlarda büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Ekibimizle, ülkemizin bu potansiyelini hem iç hem dış piyasada doğru şekilde gösterebilmek için çok çaba gösteriyoruz. Yeni nesille beraber bu potansiyelin kendini daha da iyi ortaya koyacağına dair inançla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.
"Sürdürülebilirlik, teknoloji ve ihracatta büyüme fırsatı var"
Tekstil sektörünün, sürdürülebilirlik, teknoloji ve ihracat fırsatları gibi alanlarda büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Bedi Tekstil Genel Müdürü Bedirhan Şimşek, “Ekibimizle, ülkemizin bu potansiyelini hem iç hem dış piyasada doğru şekilde gösterebilmek için kayda değer bir çaba sarf ediyoruz. Yeni nesille beraber bu potansiyelin kendini daha da iyi ortaya koyacağına dair inançla ilerliyoruz. Artık sektörümüzde iklim hedeflerine uygun yüksek katma değerli ürünler sektör ihracatına yön verecek” dedi.