BTSO Türk tekstilini Los Angeles’ta tanıttı

Nezaket ÇETİN / BURSA

Türkiye’de tekstilin başkenti olarak kabul edilen Bursa, ABD pazarına yönelik ihracat hamlelerini sürdürüyor. BTSO’nun giysilik kumaş sektörüne yönelik hayata geçirdiği iki UR-GE projesinde 24 firmanın yeni durağı ABD’nin Los Angeles kenti oldu.

BTSO’nun UR-GE üyeleri, moda tasarımcılarından ürün geliştirme ekiplerine, kumaş tedarik profesyonellerinden perakendecilere, marka yöneticilerinden modacılara kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren LA Textile Show’a, Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) organizatörlüğünde Milli Katılım Organizasyonu kapsamında yer aldılar.

“ABD pazarı önemli bir çıkış noktası"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO’nun uluslararası fuar organizasyonlarıyla firmaları küresel pazarlara taşımaya devam ettiğini belirterek, sektörün büyümesi ve ihracatta sürdürülebilir başarı yakalayabilmesi için dış pazarlarda etkin olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu belirten İsmail Kuş, bu gücü daha da ileriye taşımak için ihracata dayalı büyüme modelinin kritik rol oynadığını söyledi ve ekledi:

“BTSO olarak firmalarımızın uluslararası alanda daha güçlü hale gelmesi için destek vermeyi sürdüreceğiz. ABD pazarı, firmalarımız için önemli bir çıkış noktası olmayı sürdürüyor ve biz de bu süreçte onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığımıza sundukları destekler için teşekkür ediyoruz.”

“Türkiye dünya çapında güçlü bir oyuncu"

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun da sektörün artan maliyetler ve daralan ana pazarlar nedeniyle sancılı bir dönemden geçtiğini buna karşın küresel pazarlara açılmanın firmalar için önemli bir çıkış noktası sunduğunu ifade etti.

Uçkun, Türkiye’nin tekstil üretim kapasitesi, yenilikçi ürünleri ve tasarım gücüyle dünya çapında güçlü bir oyuncu olduğunu dile getirirken, “İçinde bulunduğumuz zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda prestijli fuarlar çok kıymetli. BTSO’nun yürüttüğü projeler sayesinde firmalarımız, uluslararası pazarlarda daha fazla yere sahip olabiliyor” dedi.

“Doğaya duyarlı üretim süreçleri talep ediliyor"

BTSO Meclis Üyesi Mesut Okyay, LA Textile Show’da sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim modellerinin öne çıktığını belirtirken yeşil üretim anlayışının sektörde kalıcı bir dönüşüm oluşturduğunu ve rekabetin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Okyay, sözlerinin devamında ise, “Dünya artık sadece kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip ürünler değil, aynı zamanda doğaya duyarlı üretim süreçleri talep ediyor. Bursa, tekstil üretiminde zaten köklü bir geleneğe sahip ancak bu geleneği yeşil üretimle birleştirmeliyiz. Düşük karbon ayak izi, sürdürülebilir ham maddeler ve enerji verimliliği odaklı üretim, geleceğin en önemli rekabet unsurları olacak. Firmalarımızın bu dönüşüme hızla adapte olması gerekiyor. BTSO uluslararası organizasyonlarla firmaların küresel pazardaki varlığını güçlendiriyor ve bu vizyonun Türkiye’deki diğer oda ve borsalar için de örnek teşkil ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Türk tekstili uluslararası arenada daha da ileri taşınıyor"

BTSO Meclis Üyesi Serdal Gülmez, “Türk tekstil sektörü, yenilikçi üretim anlayışı, kaliteli ürünleri ve küresel trendleri takip eden yapısıyla dünya pazarlarında kendine güçlü bir yer edindi. BTSO’nun firmalara sağladığı destekle, sektörümüz uluslararası arenada daha ileriye taşınıyor. Bu tür fuarlar, hem markalaşma hem de küresel pazarda konumlanma açısından büyük fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.

Ticaret ateşelerinden Bursa firmalarına destek

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Ticaret Ataşeleri Ali Said Dolu ve Merve Tüzer Kaya, gerçekleştirdiği ziyarette Bursalı firmalarla bir araya geldi. Los Angeles’taki ticaret fırsatları, iş birliği imkanları ve sektörün ABD pazarındaki konumu üzerine değerlendirmelerde bulunan Ticaret Ataşeleri, Bursa firmalarının yurt dışı pazarlardaki gücünü artırmak için atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.