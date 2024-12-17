Bu yıl daralan sektörler 2025’in 2. yarısından umutlu
Başta İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılara Birliği olmak üzere, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve Birleşmiş Markalar Derneği, sektörleri açısından 2024 yılını değerlendirip, 2025’e yönelik beklentilerini açıkladılar.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan: ihracat için genelde zor bir yıl olan 2024’ün hazır giyim ve konfeksiyon gibi emek yoğun sektörler özelinde çok daha sıkıntılı geçtiğine işaret eden İHKİB Başkanı Mustafa Paşahan, “Zorlanmamızda küresel pazarlarda talebin iki yıldır yavaş seyretmesinin elbette etkisi var. Ama asıl sorun ülkemizde maliyetlerle kur arasındaki makasın açılmasından kaynaklanıyor” dedi.
Paşahan, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı: “Girdi maliyetlerindeki yüksek artışlara rağmen döviz kurunun yatay seyri nedeniyle fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Öyle ki üretim maliyetlerinde dolar bazında Asya’daki rakiplerimize göre yüzde 40-50, Avrupa’daki bazı ülkelere göre yüzde 15-20 daha pahalıyız. Dolayısıyla rekabet gücümüzü kaybettik. 2023’ü 2022’ye göre yüzde 9,2 ekside, 19,3 milyar dolar ihracatla kapatmıştık. Daralma bu yıl da devam ediyor. 2024’ü ancak 18 milyar doların biraz üstünde tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz.”
Paşahan, “Mevcut gidişata baktığımızda 2025’in ilk yarısının da zor geçeceğini söylemek durumundayım. Toparlanma için kısa vadede iki konuda adım atılması gerekiyor. Öncelikle döviz kuru girdi maliyetlerine paralel hareket etmeli. Ayrıca ham madde ithalatında uygulanan ilave vergilerin ve referans fiyatın gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi. Paşahan, istihdam teşvik ve desteklerinin artırılmasının da önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde 2025’teki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız da arzu ettiğimiz düzeylere ulaşamayacak. İyimser senaryoda ise 2025 ihracatımızın 19 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.
2025, dış ticarette 2024’ü aratmayacak
Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Dr. Hakan Çınar:
Türkiye dış ticareti için “2024 parlak olmasa da dünyadaki ve özellikle Batı’daki resesyona rağmen çok da karamsar bir tablo ortaya koymadı” diyen DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar, ihracatın yüzde 60’a yakınının gerçekleştirildiği Avrupa’daki resesyonun ihracat için bir gerileme oluşturmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Hakan Çınar, “Buna rağmen, reel olarak bakıldığında ve geçmiş senelerle kıyaslandığında dikkate değer bir düşüşün olmadığı, hatta bazı ülkelere ihracatımızın arttığını söyleyebiliriz” dedi. Çınar, 2025’e yönelik ise şunları belirtti:
“2025’in dış ticaret açısından parlak bir yıl olacağını söylemek iyimser bir yaklaşım olur. 2025’in de 2024 kadar zor bir yıl olacağını, rakamlarda kayda değer bir değişimin olmayacağını, neredeyse 2024 ile çok yakın verilere ulaşacağımızı söyleyebilirim. Para politikası ile beraber faizlerin etkisiyle ihracatçılarımızın yeniden atağa geçebilmesinin ise ancak 2025’in sonlarında veya 2026’nın başında geçeceğinin altını kalın çizgilerle çizmek isterim. 2025 tam anlamı ile 2024’ün bir kopya yılı olacak.”
Personel bulmakta zorlanacağız
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten: Ayakkabı sektörü için 2024’ün, 2023’ten çok daha zor ve dış ticaret dengesinin ihracat aleyhine bozulduğu bir yıl olduğuna dikkat çeken Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Çok değil birkaç yıl öncesine kadar ayakkabı sektörümüz 400-500 milyon dolar dış ticaret fazlası veriyordu. Ancak girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışa rağmen döviz kuru yatay seyrettiği için rekabet gücümüzü büyük ölçüde kaybettik. Bu koşullarda rekabet etme şansımız giderek azalıyor” dedi.
İhracatın daralıp ithalatın patlaması, aynı zamanda her geçen ay yeni fabrikaların kapanmasının işsizliğin artması anlamına geldiğini belirten Berke İçten, şu noktalara dikkat çekti: “Bu gidişle işler yoluna girdiğinde üretim yapacak fabrika, çalışacak kalifiye personel bulmakta zorlanacağız. En azından ham madde ve yan sanayi tedarikinde ayakkabı üreticisinin elinin rahatlatılması, yan sanayi ve ara ürünlerin ithalatında yüzde 100’ü aşan vergilerin makul seviyelere indirilmesi gerekiyor.”
İçten, "2025’in ikinci yarısından itibaren ayakkabı ihracatında yeniden bir artış trendi yakalayabileceğimizi öngörüyoruz.” İçten, son olarak yılbaşından itibaren e-ticarete uygulanması planlanan yüzde 15’lik stopaj vergisinin sektörleri açısından sakınca barındırdığını kaydetti.
Temmuz-ekim dönemi satışlar adet bazında 30-40 daraldı
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: BMD Başkanı Sinan Öncel, çatısı altında bulunan 517 markayla gıda dışı organize perakende söktürünü önemli temsilcilerinin yer aldığı üyeleri arasında yaptığı anketlerden elde ettikleri veriler ışığında 2024’ün ilk yarısının genel olarak verimli geçtiğini belirtti. “İlk altı ayda üyelerimizin yarıdan fazlasının adet satışlarında sınırlı da olsa artış gözlemledik. Adet satışlarındaki artış ve enflasyon etkisiyle cirolarımız da yükseldi” diyen Öncel, “Ancak yılın ikinci yarısıyla birlikte adet satışlarında hem aylık hem de yıllık bazda gerilemenin olduğu bir döneme girdik.
Temmuz-Ekim döneminde üye markalarımızın adet satışları ortalama yüzde 30-40 düştü. Ekim ayında cirolardaki artış da enflasyonun altında kaldı ” açıklaması yaptı. Dört aylık daralma döneminin kasımla birlikte şimdilik sona erdiğini belirten Öncel, “Bütün bir aya yayılan indirimler nedeniyle kasım ayında ortalama adet satışlarında yüzde 20 civarında bir artış oldu. Yılbaşı alışverişi nedeniyle aralık ayının ikinci yarısının da hareketli geçmesini bekliyoruz” dedi.