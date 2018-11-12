Bursa Textile Show 14 Kasım’da kapılarını açıyor

12 Kasım 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tekstil sektöründe yeni bir ihracat seferberliğine başlıyor. ‘Bursa Textile Show’ fuarı, 14-15-16 Kasım tarihleri arasında Uludağ Tekstil İhracatçı Birliği’nin de katkılarıyla Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek. Fuarda, BTSO’nun yürüttüğü Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında alım heyeti programı gerçekleştirilecek. Alım heyeti organizasyonunda 90’a yakın firma temsilcisi ürünlerini sergileyecek.

İki ayrı UR-GE Projesi ‘Bursa Textile Show’da yapacağı ortak alım heyeti programında yaklaşık 40 ülkeden 350’ye yakın yabancı firma temsilcisinin katılması hedefleniyor. Yabancı alıcıların önemli bir kısmı başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerinden Bursa’ya gelecek. Alım heyetine ayrıca Kolombiya, Peru, Brezilya ve Kanada gibi uzak ülkelerden de yabancı iş insanları katılacak.

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile 160’ı aşkın yurt dışı programında 6 bini aşkın iş insanını buluşturan; Ticari Safari Projesi ile de 100’e yakın ülkeden 18 bin alıcıyı Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, sektörlerin ihracat hamlesine de güç katmayı sürdürüyor. 5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ve 14 milyar doları aşkın ihracata imza atan Bursa iş dünyasına model projeleriyle öncülük eden BTSO, tekstil sektöründe ihracatı artıracak yeni bir hamle gerçekleştirdi.

“5 bini aşkın iş görüşmesinin yüzde 40’ı olumlu”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. BTSO bünyesinde 14 ayrı Ur-GE Projesi’nin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Burkay, Tekstil UR-GE Projesi kapsamında şimdiye kadar 4 ayrı alım heyeti programı düzenlendiğini vurguladı. Alım heyetlerinde toplamda 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini dile getiren İbrahim Burkay, “BTSO liderliğinde gerçekleştirilen alım heyetlerinde tekstil sektörü temsilcilerimiz önemli ihracatlara imza attı. Yapılan iş görüşmelerinin yaklaşık yüzde 40’ı olumlu neticelendi. Bursa iş dünyası olarak sektörümüzü hareketlendirecek yeni bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyoruz. Sektörümüzün dış ticaret hacmine katkı sağlayacak alım heyeti programımızın sektörümüze dinamizm katacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

TFF Show zamanı

Organizasyon kapsamında ayrıca UTİB öncülüğünde BTSO’nun da katkılarıyla “Turkish Fashion Fabrics Show’ (TFF Show) etkinliği gerçekleştirilecek. Çarşamba akşamı Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek etkinlikte Bursalı tasarımcılar Bursa’da üretilen kumaşları tanıtma imkanı yakalayacak.