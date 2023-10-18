Fashion Prime Fuarı tekstil sektörünü bir araya getirdi

Özlem SARSIN

Fashion Prime açılış töreninde konuşma yapan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, birlik olarak geçen sene 33 üye ve bu sene de 40 üye firma olarak daha güçlü bir şekilde fuara katıldıklarını söyledi.

Türk Hazır Giyim ve tekstil sektörünün orta vadede ihracat kg birim fiyatını 40 dolara ihracatı ise 40 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını söyleyen Bağcı, “İhracatımız zor dönemlerden geçerken hedeflerimize ulaşmanın yolu yeni pazarlar bulmaktan ve fuarlara düzenli katılımdan geçiyor” dedi.

“İzmir’i moda merkezi yapmak en büyük dileğimiz”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise konuşmasında, “Tekstil ve hazır giyim, istihdam ve ihracattaki payı ile her geçen gün güçlenen ve büyüyen bir yapıya sahip. Tecrübeli markalarımız ile bölgenin tekstil üssü olmasını sağlıyor. Bölgemiz ihracattaki başarı ile uluslararası bir çekim merkezi haline geliyor.

Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 6‘sı İzmir’den gerçekleşiyor. Gelinlik, damatlık ve abiye sektörüne yönelik 3. URGE projesini 44 firmamızın aktif katılımı ile sürdürüyoruz. Projelerimizin katkısı ile İzmir’i modanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline getirmek en büyük dileğimiz” dedi.

“Katma değer artmalı”

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, tekstil sektörünün istihdam ve ihracatın artmasında kilit bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Sektörümüz, İzmir’in net ihracatçı olmasında başrol oynamaktadır. Tekstilde düşüş var ama TÜİK verilerine göre de ülkemizin tekstil ve giyim eşyaları ihracatında İzmir’in payı yüzde 6’lar bölgemizin payı ise yüzde 11’ler civarında" diye konuştu.

Küresel ekonomi liginde Türkiye'nin varlığını güçlendirmek istiyorsak katma değerli üretime odaklanılması gerektiğini belirten Demirkalkan, "Yeni ürün ve hizmetlere erişmemizi, yeni teknolojilerle tanışmamızı sağlayan bu organizasyonları değerli buluyorum. Geçen seneden bu yana özellikle döviz kurlarından, sürekli değiştirilen mevzuat ve düzenlemelere kadar bir çok zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan, maliyet baskısından sağlıklı fiyatlandırma yapamaz duruma gelen ihracatçılarımızın açısından fuarlar motivasyon açısından değerlidir” dedi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Türkiye ihracatının lokomotif gücü hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün İzmir için önemli bir iş alanı olduğunu söyleyerek, “Yüzde 60 oranındaki kadın istihdamı ile sektörümüz ayrı bir öneme sahip. Sektör olarak güçbirliği içinde olmak önemli” dedi.