Hazır giyim ihracatçıları özel kur istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ organizasyonunda gerçekleştirilen 17. İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı açılışı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında konuşan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, sektör değerlendirmesi yaparak ‘ihracatçıya özel kur’ çağrısında bulundu. Hüseyin Öztürk, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek özellikle ihracatçılar için ihracatçıya özel kur belirlenmesi çağrısında bulundu.

İki yıl öncesine kadar sektörün büyüme planları yaptığını ancak bugün tüm sektörün küçülmeye başladığını söyleyen Öztürk, “Bunun çok vahim sonuçları olacağını düşünüyorum. Reel sektör geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde düşük faiz-kur baskısı ve yurtiçi enflasyon sebebiyle uluslararası pazarlarda rekabet avantajını kaybetti. Bu sebeple sektör önce müşteri, sonra üretim kaybetti şimdi de istihdam kaybı ile karşı karşıya” dedi.

Öztürk: “Sektördeki iş kayıpları diğer sektörleri de etkiler”

Emek yoğun bir sektör olarak tekstil ve hazır giyimde yaşanacak yüksek istihdam kaybının diğer tüm sektörlere etki edeceğini hatırlatan Öztürk, “İstihdama verdiği katkı sebebiyle bu iki sektörümüz özellikle korunmalı. Bunun yolu da ihracatçıya özel kur verilmeli” dedi.

İhracat yapan sektör bileşenlerine özel kur uygulamasının dışında ihracat ile ilgili kredilerin de açılması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, “İhracat ile ilgili kredi muslukları kontrollü olarak açılmalı. Bu kredi paketlerinin ihracatçının ihtiyacını görecek şekilde düzenlenmesi ve sunulması şart. Yoksa sektör küçülmeye, kepenk indirmeye ve istihdam kaybına devam edecek” diye konuştu.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ise sektörün uzun zamandır destek çağrıları yaptığını, ancak son zamanda bu çağrıların imdat seviyesine yükseldiğini ifade ederek, “Artık sektör bileşenlerimizin dayanacak gücü kalmadı. Bizim sektörümüz Türkiye’nin en yoğun istihdam sağlayan sektörlerin başında geliyor. Buradaki kanama, Türkiye’nin işsizlik rakamlarını da etkiler. O sebeple ihracatçıyı destekleyen, sektöre özel uygun kredilerin acilen sunulması gerekiyor” dedi