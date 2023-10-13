Hazır giyimci katma değere odaklanacak

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen, hazır giyim sektörünün en büyük buluşması olan İstanbul Hazır Giyim Konferansı, Dönüştürücü Yolculuk temasıyla kapılarını 16’ncı kez açtı.

Konferansın açılışında konuşan TGSD eş başkanları, sektörde dönüşerek yola devam etmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, katma değerli üretimin kaçınılmaz olduğuna işaret ettiler.

“Dönüşerek yola devam edeceğiz”

Konferansın açılışında konuşan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, salgının, savaşların, iklim değişikliğinin, yeni nesillerin alışkanlıklarının etkisi ile yeni dönemde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, “Türk hazır giyim sektörü için ‘dönüşerek devam’ etmenin kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Bu dönüşüm yolculuğuna çıkmaya da son derece hazır ve kararlıyız” dedi. TGSD Başkanı Sanem Dikmen ise Türk hazır giyim sektörünün pamuktan son mamule uzanan tüm basamaklarda oyunun kurallarını belirleyen ve değiştiren bir oyuncu olarak var olmayı sürdüreceğini söyledi.

“İş yapma şekillerimiz değişecek”

Salgının, savaşların, iklim değişikliğinin, yeni nesillerin alışkanlıklarının etkisi ile yeni dönemde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Ramazan Kaya, “Biz Türk hazır giyim sektörü için ‘dönüşerek devam’ etmenin kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Bu dönüşümün uzun ve zorlu olacağını da biliyoruz. Bu yolculuğa çıkmaya son derece hazır ve kararlıyız” dedi.

“Katma değere yönelmek kaçınılmaz”

Dönüşüm sürecinde başarıyı getirecek en önemli unsurun sektörün esnek yapısı olduğunu ifade eden Kaya şöyle devam etti; “Eskiden esneklik denildiği zaman yalnızca üretime odaklanıyorduk. Oysa günümüzde yönetim süreçlerimizden organizasyon yapılarımıza, insan kaynağımızdan tedarik ağımıza her alanda esnek bir yapıya kavuşmamız gerekiyor.

Öte yandan eğer üretim ve ihracatımızda adetlerin azalacağını öngörüyorsak daha yüksek katma değerli ürünlere yöneleceğiz. İşletmelerimizde bundan sonraki yatırımları adet artırmak için değil değer artırmak için yapacağız.” TGSD Başkanı Sanem Dikmen ise “Hiç kuşkusuz üreticilerimiz, sektörümüz dünyanın içinde bulunduğu koşullardan dolayı zor zamanlardan geçiyor, devam edebilmenin mücadelesini veriyor.

Ancak bizim bu sektörden vazgeçmeye niyetimiz yok. Hazır giyim sektörü, yarattığı istihdam, üretim ve katma değer ile her zaman önemli olmaya da devam edecektir. Net döviz girdisi sağlayan ihracatımızın yanında 85 milyon gibi büyük bir nüfusa sahip olan ülkemizin tüketimini de iç üretimle karşılayabilir durumdayız. Türk hazır giyim sektörü de oyunun kurallarını belirleyen ve değiştiren bir oyuncu olarak var olmayı sürdürecek” diye konuştu.

Sektörden konferansa güçlü destek

TGSD tarafından İHKİB ve İTHİB iş birliği ile düzenlenen 16. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nın ana sponsorluğunu Sanko Tekstil üstlendi. Etkinliğe ayrıca Aksa Akrilik, Cotton Council International, Polytropon, Browzwear, Myth.Ai, Astaş Juki, Control Union, Lenzing AG – Tencel ™, Avery Dennison, Business Finland, Durak Tekstil, Galata Taşımacılık, Özbilim Makine, Serkon Makine, Yatırım Finansman, YKK, Kornit Digital - MatTex, Knitted Fabric ve Power Group destek verdi.

TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: “Konfeksiyon ve tekstil kalkınmanın liderliğini yapıyor”

16. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nın açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, konfeksiyon ve tekstilin birbirini tamamlayan iki sektör ve küresel oyuncu olduğunu belirtti.

Gültepe, "Kilogram birim fiyatımız hazır giyimde 19, tekstilde yaklaşık 5 dolar civarında. İkisi birlikte Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü. 2022'yi toplamda 31,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Bu yılın dokuz ayında 22 milyar dolar civarında ihracatımız var.

Toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 12'sini bu iki sektörümüz yapıyor. Konfeksiyon ve tekstil, imalat sanayi istihdamında da liderliği elinde bulunduruyor" dedi. Gültepe, bu iki sektörün Türkiye'de, kalkınmanın ve dışa açılmanın liderliğini yaptığını ve gelecekte de önemini aynı şekilde koruyacağını ifade etti.

“Reeskont düzenlemesiyle ihracatçı uygun krediye ulaşacak”

Gültepe, hazır giyimde 40, tekstilde 20 milyar $'lık ihracat hedeflerinden söz ederek, "Son 3 ayda bu konuda çok pozitif gelişmeler oldu. MB'nin düzenlemesine göre reeskont kredilerinde faiz artık politika faizini aşamayacak. İhracatçılarımız artık çok daha uygun maliyetlerle krediye ulaşabilecek. Ayrıca daha fazla ihracatçı, limiti de yükseltilen bu krediden yararlanabilecek " dedi.