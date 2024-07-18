Hazır giyimciler avantajlı ülkelere yatırım arayışında

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıla­rı Birliği (AHKİB), 2024 yılının ilk yarısında ihracat per­formansında yüzde 5 artış sağ­layarak Türkiye’ye 178,4 milyon dolar döviz kazandırdı. 2024 yı­lı Ocak-Haziran döneminde en yüksek ihracat değerlerine Hol­landa, İspanya ve Almanya pazar­larında ulaşan AHKİB, ihracat hacmi artışında en güçlü perfor­mansı Hollanda, Suudi Arabistan, İtalya ve ABD’de yakaladı.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sek­törünün son 6 aylık süreçte yüzde 12,8 oranında düşüşle 8,7 milyar dolar ihracat değerine ulaştığını kaydeden AHKİB Yönetim Ku­rulu Başkanı Gürkan Tekin, dö­viz kurunda stabil seyir ve yüksek maliyetler nedeniyle Türkiye’nin rakip ülkelere göre pahalı kaldığı­nı, dünyadaki resesyon, hedef ül­kelerdeki seçim atmosferi, savaş ortamı ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesinin negatif etkileri­nin derinleştiğini söyledi.

Yurt içinde işçilik ve enerji ma­liyetlerindeki artışlar ile yüksek enflasyon nedeniyle ihracat pa­zarlarında zorlu bir sınav veren AHKİB üyelerinin yılın ilk yarısını artıda kapatmayı başardığını an­cak yılın ikinci yarısı için endişe­li olduklarını dile getiren Başkan Gürkan Tekin, mevcut tabloda ra­kip ülkelerin agresif fiyat politika­sı karşısında rekabet etme şansı bulunmadığını belirtti.

Türkiye yüzde 60’lara varan oranda daha pahalı oldu

Girdi maliyetlerinde yaklaşık yüzde 120 oranında artışlara rağ­men döviz kurundaki yükseli­şin yüzde 27 seviyelerinde kaldı­ğına işaret eden Başkan Gürkan Tekin, “Türkiye, dünya pazar­larında hazır giyim ve konfeksi­yonda yüzde 60’lara varan oran­larda pahalı bir ülke haline geldi. Yılın ilk yarısında ihracat kilog­ram değerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre 15,74 dolar­dan 15,31 dolara geriledi.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üze­re uluslararası pazarlardaki ka­zanımlarımızı koruyabilmemiz ve rekabetçiliğimizi sürdürebil­memiz için çok acil Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) des­tekli uygun faizli, uzun vadeli kredilere ihtiyacımız var” dedi. Başkan Gürkan Tekin, Türki­ye’de artan maliyetlerin yanı sı­ra baskılanan kur nedeni ile hazır giyim ve konfeksiyon firmaları­nın Kuzey Afrika ülkeleri gibi ma­liyet avantajlarına sahip ülkeler­de yatırım arayışının hızlandığı­na da dikkati çekti.

“Sürdürülebilir ihracat katma değerli üretimle mümkün”

Küresel ticarette değişen koşul­lara göre sektörün sürdürülebilir ihracatının katma değerli üretimle mümkün olacağını, katma değer­li üretimin ise AR-GE, inovasyon, markalaşma ve tasarım faaliyetle­riyle

ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, “Bu zorlu süreçte sürdürülebilirlik ve tekno­loji odaklı, çevreye duyarlı ve mar­ka değeri yüksek ihracat hedefi­mizde tasarım ekosisteminin ge­lişmesi için firmalarımızın AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına daha faz­la destek verilmesini ve teşvikler sağlanmasını bekliyoruz. Sektörü­müzün bu alanlarda yapacağı ya­tırımlarda Eximbank kredilerinin daha fazla kullandırılmasına, Kre­di Garanti Fonu (KGF) destekli te­minatsız kredilere ihtiyaç duyuyo­ruz. Hükümetimizden inovasyon, marka ve tasarım alanlarında sek­törümüze güç verecek yeni destek mekanizmalarını hayata geçirme­sini bekliyoruz” dedi.

“Hollanda pazarında ihracatımızı %116 artırdık”

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde AHKİB’in ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Yılın ilk yarısında 21 bin 95 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştüren Birliğimizin ihracatı üç ürün grubunda kümelendi. Bayan dış giyim, bay dış giyim, suni-sentetik makine halıları bölge ihracatımızın yüzde 85’ini oluşturdu.

Bayan dış giyimde yüzde 2 artışla 88,5 milyon dolar, bay dış giyimde yüzde 3 artışla 39,1 milyon dolar ve suni-sentetik makine halılarında yüzde 58 artışla 22,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. AHKİB’in 2024 yılı Ocak- Haziran dönemindeki ihracatını ülkelere göre incelediğimizde en fazla dış satımı Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında yaptık.

Hollanda pazarında 76,6 milyon dolar, İspanya pazarında 16,8 milyon dolar ve Almanya pazarında 15 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek performansı yüzde 116 oran ile Hollanda pazarında yakaladık. Bu ülkeyi yüzde 71 artış ve 6,99 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan, yüzde 66 artış ve 3,3 milyon dolar değer ile İtalya ve yüzde 57 artış ve 6,8 milyon dolar değer ile ABD takip etti.”