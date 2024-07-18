Hazır giyimciler avantajlı ülkelere yatırım arayışında
AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, hazır giyim sektörünün ilk yarıdaki ihracat performansını değerlendirdi. Tekin, AB pazarlarında rekabetçilik için destek talebinde bulunurken, Kuzey Afrika gibi maliyet avantajlarına sahip ülkelerde yatırım arayışının hızlandığına da dikkati çekti.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2024 yılının ilk yarısında ihracat performansında yüzde 5 artış sağlayarak Türkiye’ye 178,4 milyon dolar döviz kazandırdı. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaşan AHKİB, ihracat hacmi artışında en güçlü performansı Hollanda, Suudi Arabistan, İtalya ve ABD’de yakaladı.
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün son 6 aylık süreçte yüzde 12,8 oranında düşüşle 8,7 milyar dolar ihracat değerine ulaştığını kaydeden AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, döviz kurunda stabil seyir ve yüksek maliyetler nedeniyle Türkiye’nin rakip ülkelere göre pahalı kaldığını, dünyadaki resesyon, hedef ülkelerdeki seçim atmosferi, savaş ortamı ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesinin negatif etkilerinin derinleştiğini söyledi.
Yurt içinde işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlar ile yüksek enflasyon nedeniyle ihracat pazarlarında zorlu bir sınav veren AHKİB üyelerinin yılın ilk yarısını artıda kapatmayı başardığını ancak yılın ikinci yarısı için endişeli olduklarını dile getiren Başkan Gürkan Tekin, mevcut tabloda rakip ülkelerin agresif fiyat politikası karşısında rekabet etme şansı bulunmadığını belirtti.
Türkiye yüzde 60’lara varan oranda daha pahalı oldu
Girdi maliyetlerinde yaklaşık yüzde 120 oranında artışlara rağmen döviz kurundaki yükselişin yüzde 27 seviyelerinde kaldığına işaret eden Başkan Gürkan Tekin, “Türkiye, dünya pazarlarında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 60’lara varan oranlarda pahalı bir ülke haline geldi. Yılın ilk yarısında ihracat kilogram değerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre 15,74 dolardan 15,31 dolara geriledi.
Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki kazanımlarımızı koruyabilmemiz ve rekabetçiliğimizi sürdürebilmemiz için çok acil Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli uygun faizli, uzun vadeli kredilere ihtiyacımız var” dedi. Başkan Gürkan Tekin, Türkiye’de artan maliyetlerin yanı sıra baskılanan kur nedeni ile hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının Kuzey Afrika ülkeleri gibi maliyet avantajlarına sahip ülkelerde yatırım arayışının hızlandığına da dikkati çekti.
“Sürdürülebilir ihracat katma değerli üretimle mümkün”
Küresel ticarette değişen koşullara göre sektörün sürdürülebilir ihracatının katma değerli üretimle mümkün olacağını, katma değerli üretimin ise AR-GE, inovasyon, markalaşma ve tasarım faaliyetleriyle
ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, “Bu zorlu süreçte sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek ihracat hedefimizde tasarım ekosisteminin gelişmesi için firmalarımızın AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına daha fazla destek verilmesini ve teşvikler sağlanmasını bekliyoruz. Sektörümüzün bu alanlarda yapacağı yatırımlarda Eximbank kredilerinin daha fazla kullandırılmasına, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli teminatsız kredilere ihtiyaç duyuyoruz. Hükümetimizden inovasyon, marka ve tasarım alanlarında sektörümüze güç verecek yeni destek mekanizmalarını hayata geçirmesini bekliyoruz” dedi.
“Hollanda pazarında ihracatımızı %116 artırdık”
2024 yılı Ocak-Haziran döneminde AHKİB’in ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Yılın ilk yarısında 21 bin 95 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştüren Birliğimizin ihracatı üç ürün grubunda kümelendi. Bayan dış giyim, bay dış giyim, suni-sentetik makine halıları bölge ihracatımızın yüzde 85’ini oluşturdu.
Bayan dış giyimde yüzde 2 artışla 88,5 milyon dolar, bay dış giyimde yüzde 3 artışla 39,1 milyon dolar ve suni-sentetik makine halılarında yüzde 58 artışla 22,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. AHKİB’in 2024 yılı Ocak- Haziran dönemindeki ihracatını ülkelere göre incelediğimizde en fazla dış satımı Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında yaptık.
Hollanda pazarında 76,6 milyon dolar, İspanya pazarında 16,8 milyon dolar ve Almanya pazarında 15 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek performansı yüzde 116 oran ile Hollanda pazarında yakaladık. Bu ülkeyi yüzde 71 artış ve 6,99 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan, yüzde 66 artış ve 3,3 milyon dolar değer ile İtalya ve yüzde 57 artış ve 6,8 milyon dolar değer ile ABD takip etti.”