İHKİB: İlave gümrük vergisine bizi şaşkına çevirdi

18 Ocak 2019

İplik ithalatına yüzde 5 – 8 arasında ilave gümrük vergisi getirilmesi, 2018’de 17,6 milyar dolar ihracata imza atan ve Türkiye’ye 15,8 milyar dolar net döviz kazandıran hazır giyim sektöründe kaygıyla karşılandı.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ilave gümrük vergisinin maliyetleri arttıracağını ve dünya pazarlarındaki rekabetlerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Mustafa Gültepe, hazırgiyim sektörünün ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluştuğunu ve 18 bini ihracatçı olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde 35 bin hazır giyim firmasının üretim yaptığını hatırlattı.

Çoğunluğu entegre ve az sayıdaki iplik firmasının talebi üzerine alınan önlemlerin zaten zor şartlarda fiyat tutturmaya çalışan hazır giyim firmalarının hareket kabiliyetini daha da azalttığına dikkat çeken Gültepe, “Önlemler sadece hazır giyimi değil, kumaş, ev tekstili, mobilya, halı gibi birçok sektörü de etkiliyor. Bu kadar yaygın etkiye rağmen az sayıdaki iplik firmasına pozitif ayrımcılık sağlanmasını üzüntüyle karşılıyoruz” dedi.

16 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ilave gümrük vergisi getirilen pamuk ve suni-sentetik ipliklerin sektörün temel hammaddeleri arasında yer aldığının altını çizen Gültepe, şunları söyledi:

"Kararı anlamakta zorlanıyoruz"

“17,6 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 71’ini yaptığımız AB’de üretim maliyetlerimize bağlı olarak pazar kayıpları yaşıyoruz. Ortada bu gerçeklik varken üzerine hammadde maliyetlerimizi artıracak ek gümrük vergileri ihracatımızı mutlaka olumsuz etkileyecek.

Söz konusu önlemler, maliyetleri yükselterek ülkemizde yatırım ve üretimi de caydırıyor. Birçok sanayicimiz üretimlerini ucuz maliyetli komşu ülkelere kaydırıyor.

Öte yandan, yurt dışından tedarik edilen iplik için uygulanan bu önlemin döviz kurlarının yüksek seviyelerde bulunduğu ve dolayısıyla ithalatın azaldığı dönemde getirilmesini de anlamakta zorlanıyoruz. 2018 Temmuz ayından itibaren iplik ithalatında ürün türlerine göre yüzde 25 - 50 düzeyinde düşüş var. Bu tabloya rağmen ithalatın artışında görmeye alıştığımız bir önlemin alınmasını hazır giyim ihracatçıları olarak manidar buluyoruz.”

Gültepe, enflasyonla topyekûn mücadele edildiği bir dönemde, hammadde ithalatına önlem alarak yeni bir yükselişe zemin yaratılmış olacağının da unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

İTHİB: İlave gümrük vergisi kararı olumlu, ancak oran az