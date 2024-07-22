Kur baskısı, hazır giyimde maliyeti artırdı

Ertuğrul, “Sektörü­müzün çok büyük sorunları var. Şu anki ekonomik tablo işçiye de işini takip eden iş­verene de yaramıyor. Kurun baskılanması döviz bazında maliyeti yükselttiği için işve­reni ciddi anlamda zorluyor, yüksek enflasyon ise alım gü­cünü erittiği için işçiyi mağ­dur ediyor” dedi.

“10 ayda maliyetimiz %130, kur ise %26 arttı”

İhracatçının son 10 aylık süreçte girdi maliyetlerinin yüzde 130 arttığını ancak kurun yüzde 26 seviyelerinde yükseldiğini söyleyen Ertuğrul, “Bu koşullarda nasıl iş yapacağız, nasıl dışarıdan iş alıp fiyat tutturacağız. Asgari ücret 17 bin TL, evet çok az. 8-9 sene önce en düşük işçi emeklisinin maaşı asgari üc­retten 1,6 kat fazlaydı. Bugü­nün parasıyla 27 bin liralara denk geliyor. 17 bin TL’yi do­lara çevirdiğimizde, üzerine yan hakları, vergileri de ekle­diğimizde bir işçinin maliye­ti işverene 800 doları geçiyor. Mısır’da bu rakam 300 dolar civarında. Bu sebeple şirket­ler yeni fabrikalarını Mısır’a kuruyor, neden? Bu maliyeti düşürüp pazar payını koru­mak için. Döviz baskılanıyor ve bu iyi bir şey gibi yansıtılı­yor. Ama gerçekler öyle değil” Diye konuştu.

“Yeni vergiler geliyor, teşvikler gidiyor”

Yeni vergi paketinde EYT’den emekli olup aynı şirketinde çalışanlara yüz­de 5’lik teşvikin kaldırıldığı­nı, yabancı firmalara yüzde 15 kurumlar vergisinin gel­diğini belirten Ertuğrul, “Ya­bancıya vergi geldiği gibi ye­ni pakette kazan kazanma firmalardan vergi alacağım deniyor. Zaten kur yüzünden kepenk indirmeye yakın fir­malar bu vergi paketi ile ke­penk indirecek, buradan bir kez daha duyurmuş olayım. Sektörel bir STK olarak bun­ları dile getirmek durumun­dayız” ifadelerini kullandı.

Bağcı: “Üretemez hale geliyoruz”

EGSD Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Ege Ha­zır Giyim ve Konfeksiyon İh­racatçıları Birliği Başkan Yardımcısı olan Çağlar Bağ­cı ise döviz kurunun enflas­yon oranında artması gerek­tiğinin altını çizdi. Uzakdoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde 300 dolarlar seviyesinde olan asgari ücretin ülkemizde ku­run baskılanması nedeniyle 800 doların üzerinde çıktığı­nı söyleyen Bağcı, “Enflasyo­nun yüksek olduğu ülkemiz­de bu sebeple 17 bin TL alım gücü olarak zayıf kalırken, do­lar bazında baktığımızda 800 dolarla rekabet içinde oldu­ğumuz ülkelerin işçilik mali­yetinin çok üzerinde. Bu se­beple ihracatçı döviz kurunun enflasyon oranında artmasını istiyor. Çünkü üretemez hale geliyoruz” diye konuştu.