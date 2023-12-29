Linea ürettiği özel kumaşla ilk üçe girdi
Dünyanın önde gelen giyim markalarına yüzde 100 sürdürülebilir ve geri dönüşüm temasıyla kumaş üreten Gaziantep merkezli Linea Recycle Tekstil, “cuprolyn fabric” markasıyla cuprolyn görünümlü, yumuşak dokunuşlu kumaşı Türkiye’de üreten üçüncü firma oldu.
Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP
Gaziantep merkezli Linea Recycle Tekstil, cuprolyn görünümlü, yumuşak dokunuşlu kumaşı Türkiye’de üreten sayılı şirketlerden biri. Yaklaşık 60 milyon liralık yatırımla Ağustos ayında üretime start veren Linea, şuan da İspanya’ya ürün gönderiyor. Bu özel kumaşın üretimiyle özellikle Avrupa ağırlıklı yoğun talep aldıklarını bildiren Linea Recycle Tekstil CEO’su Erkin Eren, kapasite artırışına yönelik yatırım yaparak gelen taleplere kısa sürede yetişmeye çalışacaklarını aktardı.
“Cuprolyn Fabric” markalı kumaşta şu an kapasitenin yıllık bin ton olduğunu söyleyen Erkin Eren, önümüzdeki yıl kapasite artışı yatırımıyla kapasitelerin yıllık bin 500 tona çıkmasını planladıklarını dile getirdi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez rejeneratif yani onarıcı pamuktan kumaş üretimine başladıklarının bilgisini veren Eren, yıllık bin tonla üretime başlayan Linea’nın, tarlada daha az tüketimi, gübre ve karbon ayak izi sağlayan rejeneratif kumaş üretimiyle doğaya ve çiftçiye de destek olduklarını söyledi.
Gaziantep’te 2017 yılında yeni yapılanma ve projeksiyonla geri dönüşüm sektörüne adım atan Linea Recycle Tekstil’in, pamuk, polyester, viskon ve lyoceall gibi elyafları kullanarak geri dönüştürüp iplik ve kumaşa haline getirdiğini bildiren Eren, “Linea Recycle Tekstil, 25’i Ar-Ge, Ür- Ge ve pazarlama alanında olmak üzere üretim dahil 330 kişiye istihdam sağlıyor. Firmamız Türkiye ve İspanya’da bulunan tesislerde konfeksiyon kırpıntılarını ve üstübü firelerini elyafa daha sonra da iplik ve kumaşa dönüştürüyor. Bu yıl yıllık bin 700 bin ton recycle pamuk üretimi hedefini tutturan firmamız, 2024 yılı hedefi ise yıllık 2 bin 200 ton olarak belirledi” dedi.
Geçen yılın sonunda 40 milyon liralık boyahane dahil büküm tesisi yatırımlarının da faaliyete başladığını belirten Eren, sektörlerinde yatırımlarının tam gaz devam edeceğini söyledi.
“Türkiye’de rejeneratif pamuktan iplik-kumaş üreten ilk firmayız”
Tarladaki pamuğa dokunmadan dünyanın önde gelen giyim markalarına kumaş ve iplik üreten firmalarının Türkiye’yi rejeneratif pamukla tanıştırdığına vurgu yapan Erkin Eren, “Hâlihazırda geri dönüşüm kapasitesini artıran firmamız, tarlada daha az su, gübre ve karbon salımı yapan rejeneratif pamuğu Türkiye’ye getirtti. Dünyanın farklı ülkelerinden müşterimiz olan dünyaca ünlü markaların da ilgisi var. Yakın zamanda diğer müşterilerimiz için de rejeneratif pamuğu sistemimize dâhil etmiş olacağız. Çiftçilerimiz, pamuk tarlalarında toprak boş kalmasın diye hasattan sonra buğday ekiyor. Buğdaydan sonra pamuk ekiyorlar. Rejeneratif pamuk ekilen tarlalara da buğday ekilmiyor. Su tüketimi oldukça az. Hatta bizim pamuk aldığımız fabrikalar sulama yönetimini değiştirerek, damla sulamaya geçiyorlar. Sulamayı daha da azaltıyorlar. Toprağı önce yüksek azot barındıran yonca tipi bitkiler ekiyorlar. Bu bitkiler de doğal gübre ve koruyucu katman görevi görüyorlar. Dolayısıyla toprağın yüzeyini tamamen sıvıyor. O sıvadığı için toprağın doğayla temasını kesiyor ve orada ekstra gübre kullanımına gerek kalmıyor. Gübre kullanılmadığı için de orada gübreden dolayı pestisit gereksinimi de azalıyor. Böylece daha az tarım makinesi kullanılması sağlanarak az karbon salımı gerçekleşiyor" dedi.