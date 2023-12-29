Linea ürettiği özel kumaşla ilk üçe girdi

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

Gaziantep merkezli Linea Recycle Tekstil, cuprol­yn görünümlü, yumu­şak dokunuşlu kumaşı Türki­ye’de üreten sayılı şirketlerden biri. Yaklaşık 60 milyon liralık yatırımla Ağustos ayında üre­time start veren Linea, şuan da İspanya’ya ürün gönderiyor. Bu özel kumaşın üretimiyle özel­likle Avrupa ağırlıklı yoğun ta­lep aldıklarını bildiren Linea Recycle Tekstil CEO’su Erkin Eren, kapasite artırışına yöne­lik yatırım yaparak gelen talep­lere kısa sürede yetişmeye çalı­şacaklarını aktardı.

“Cuprolyn Fabric” markalı ku­maşta şu an kapasitenin yıllık bin ton olduğunu söyleyen Er­kin Eren, önümüzdeki yıl kapa­site artışı yatırımıyla kapasitele­rin yıllık bin 500 tona çıkmasını planladıklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez rejeneratif yani onarıcı pa­muktan kumaş üretimine başla­dıklarının bilgisini veren Eren, yıllık bin tonla üretime başlayan Linea’nın, tarlada daha az tüketi­mi, gübre ve karbon ayak izi sağ­layan rejeneratif kumaş üreti­miyle doğaya ve çiftçiye de des­tek olduklarını söyledi.

Gaziantep’te 2017 yılında yeni yapılanma ve projeksiyonla geri dönüşüm sektörüne adım atan Linea Recycle Tekstil’in, pamuk, polyester, viskon ve lyoceall gibi elyafları kullanarak geri dönüş­türüp iplik ve kumaşa haline ge­tirdiğini bildiren Eren, “Linea Recycle Tekstil, 25’i Ar-Ge, Ür- Ge ve pazarlama alanında olmak üzere üretim dahil 330 kişiye is­tihdam sağlıyor. Firmamız Tür­kiye ve İspanya’da bulunan tesis­lerde konfeksiyon kırpıntılarını ve üstübü firelerini elyafa daha sonra da iplik ve kumaşa dönüş­türüyor. Bu yıl yıllık bin 700 bin ton recycle pamuk üretimi hede­fini tutturan firmamız, 2024 yılı hedefi ise yıllık 2 bin 200 ton ola­rak belirledi” dedi.

Geçen yılın sonunda 40 mil­yon liralık boyahane dahil bü­küm tesisi yatırımlarının da fa­aliyete başladığını belirten Eren, sektörlerinde yatırımlarının tam gaz devam edeceğini söyledi.

“Türkiye’de rejeneratif pamuktan iplik-kumaş üreten ilk firmayız”

Tarladaki pamuğa dokunmadan dünyanın önde gelen giyim markalarına kumaş ve iplik üreten firmalarının Türkiye’yi rejeneratif pamukla tanıştırdığına vurgu yapan Erkin Eren, “Hâlihazırda geri dönüşüm kapasitesini artıran firmamız, tarlada daha az su, gübre ve karbon salımı yapan rejeneratif pamuğu Türkiye’ye getirtti. Dünyanın farklı ülkelerinden müşterimiz olan dünyaca ünlü markaların da ilgisi var. Yakın zamanda diğer müşterilerimiz için de rejeneratif pamuğu sistemimize dâhil etmiş olacağız. Çiftçilerimiz, pamuk tarlalarında toprak boş kalmasın diye hasattan sonra buğday ekiyor. Buğdaydan sonra pamuk ekiyorlar. Rejeneratif pamuk ekilen tarlalara da buğday ekilmiyor. Su tüketimi oldukça az. Hatta bizim pamuk aldığımız fabrikalar sulama yönetimini değiştirerek, damla sulamaya geçiyorlar. Sulamayı daha da azaltıyorlar. Toprağı önce yüksek azot barındıran yonca tipi bitkiler ekiyorlar. Bu bitkiler de doğal gübre ve koruyucu katman görevi görüyorlar. Dolayısıyla toprağın yüzeyini tamamen sıvıyor. O sıvadığı için toprağın doğayla temasını kesiyor ve orada ekstra gübre kullanımına gerek kalmıyor. Gübre kullanılmadığı için de orada gübreden dolayı pestisit gereksinimi de azalıyor. Böylece daha az tarım makinesi kullanılması sağlanarak az karbon salımı gerçekleşiyor" dedi.