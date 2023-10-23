Markalaşma ve e-ihracata ağırlık verilmeli

Ziya İPEK

Adana’nın hazır giyimde ciddi bir üretim potansiyeli olduğunu kaydeden Adana Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Birkan Işık, sektörde iyi bir üretim yapmasına rağmen ihracat kabiliyeti olmayan işletmelere yol göstermek, butik tarzı üretimi artırmak, markalaşma ve e-ihracat konusunda katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Hazır giyim sektöründe şehirde yaşanan dağınıklığı gidermek istediklerini, bu sebeple dernek çatısı altında bir araya geldiklerini kaydeden Işık, “Adana’da, kaliteli üretim yapan ve kapasitesi yeterli olmasına rağmen ihracat yapmayı bilmeyen birçok firma var, bu firmaları ihracat yapmaya teşvik edeceğiz. Ünlü markalara üretim yapan ancak marka üretemeyen hazır giyimciler var” dedi.

“Anahtar teslimi üretim modeli kuracağız”

Tekstil ve hazır giyim sektöründe yeni vergi artışlarından dolayı özellikle büyük firmalarda sıkıntılar yaşanabileceğini ancak butik tarzı üretim yapan işletmelerin bu zorlu süreci atlatacağını ifade eden Işık, Türkiye’nin sektördeki rekabetçiliğinin azaldığını anımsattı.

Uluslararası markaların, ülkemizdeki pahalı üretimden dolayı başka ülkeleri tercih ettiklerine şahit olduğunu dile getiren Işık, hazır giyimdeki en büyük sorunun marka olduğunu ifade ederek, “Markan yoksa çok büyük sıkıntıdasın” dedi. Murat Birkan Işık ayrıca, dernek tarafından kurulacak anonim şirket ile hazır giyim sektörünün, “anahtar teslimi üretim” sağlayacak bir ekosistem kuracaklarını kaydedetti.

“Kur artmadığı sürece işimiz zor”

Yeni vergilerle birlikte üst segment marka ürünlerde fiyatta artışla karşılaşılmayacağını, yurt içindeki hazır giyimcilerin ürettikleri ile uluslararası markalar arasındaki fiyat makasının azalacağını, bunun da sektörü daraltacağını kaydeden Işık, şöyle devam etti: “Bugün yerli üretim bir kot ile uluslararası marka üretim kot arasında fiyat yönünden çok bir fark kalmadı. Yani gümrük vergisinin artırılması iç piyasa için hayırlı değil. Önceden ciddi fiyat farkları olmasından dolayı tüketicinin tercih ettiği ürünler, bugün yeterli düzeyde alıcı bulamıyor.

Çin’deki üreticilerin de artık piyasanın daralmasından kaynaklı butik üretim yapmaya yöneldiğini, Türkiye’nin piyasası olan ülkelere çok uygun koşullarda hazır giyim tedariki gerçekleştirdiklerini kaydeden Işık, pazarın kaybedilmemesi için devletin çeşitli teşvik ve desteklerle nakliye masraflarını sübvanse etmesi gerektiğine işaret etti.

Üretim daralıyor istihdam azalıyor

Adana'da hazır giyim sektöründe 50 bin kişinin istihdamının sağlandığını, girdi maliyetlerindeki artışlar, vergiler, asgari ücrete yapılan zamlar ve fiyat belirlemedeki sorunlardan dolayı bu sektörün ciddi çalışan azaltma yoluna gittiğini kaydeden Murat Birkan Işık, “Ağustos ayından bu yana işçi çıkarmalar oldu. Adana’nın yanı sıra aynı sorun başka illerde de yaşanıyor. Adana’da uluslararası ünlü bir giyim firmasına ürün tedariki sağlayan atölyelerden 25’e yakını kapandı. Binlerce işçi işsiz kaldı. Hazır giyim için çözüm ne diyecek olursanız, döviz kurunun artmasıdır” diye konuştu.