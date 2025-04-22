ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Ay: Türkiye tarife savaşlarına hazırlanmalı, hazır giyimde koruma duvarları kaldırılmalı

ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Rafi Ay, Trump’ın tarifelerinin Türkiye için hem risk hem fırsat olduğunu belirtti. Ay, üretimin korunması, markalaşma ve örgütlü yapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve Çin dışındaki ülkeler için 90 gün ertelenen tarifelere atıfta bulunan Ay, bu sürecin Türkiye için hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını belirtti. “Kâğıt üzerinde düşük tarifeler avantaj gibi görünse de, üretimin başka ülkelere kayması riskiyle karşı karşıyayız” diyen Ay, iş gücünün ve üretimin korunması için emek eksenli politikaların önemine dikkat çekti.

Ay, tekstil ve hazır giyim sektörünün 20 milyar dolardan fazla net döviz girdisi sağladığını hatırlatarak, “Bu başarı işçinin emeğiyle geldi. Ancak markalaşmazsak, örgütlü çalışmazsak, bugün ihraç ettiğimiz ürünleri yarın ithal etmek zorunda kalabiliriz” uyarısında bulundu.

Sektördeki siparişlerin azaldığını, Türkiye’de üretim yapan birçok firmanın başka ülkelerde yatırım yapmaya başladığını aktaran Ay, benzer bir senaryonun otomotiv sektöründe yaşandığını hatırlattı. “Hafif ticari araçlarda Türkiye güçlüydü, ama üretim kayınca ithalat patladı. Aynı tabloyu hazır giyimde de görebiliriz” dedi.

Ay, son olarak, “Dünya Ticaret Örgütü’nü kuranlar bugün sistemi kendileri yıkıyor. Bu yeni düzende, Türkiye üretimini, emeğini, markasını korumazsa dışa bağımlı hale gelir” değerlendirmesinde bulundu.