Sanayici arsasını satışa çıkarsa da alıcı yok

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, eko­nomik koşullar yüzünden sa­nayinin çarklarını çevireme­diğini, üretimin bitme nok­tasına geldiğini dile getirdi. Yüksek faiz, düşük kur politi­kası yüzünden reel sektörün krediye ulaşamadığını belir­ten Gültepe, sanayicinin öz­sermayesini artırmak için gay­rimenkullerini ve mallarını satışa çıkarsa bile alacak kim­seyi bulamadığını vurguladı. Ekonomi programının yükünü üretici ihracatçıların çektiği­ni ifade eden Gültepe, “Uğraş doğru olabilir ama uğraşırken neyi kaybettiğimizi görmemiz lazım. Enflasyon kısarak değil üreterek düşer.

Program aci­len, hemen yarın sabah revize edilmeli” dedi. Ekonomi prog­ramından memnun olmadık­larını söyleyen Gültepe’ye gö­re, programdan tek memnun olanlar faizciler, tefeciler ve ucuza mal kapatmak isteyen­ler. Yüksek faiz ve düşük kur politikasının ihracatçıyı ade­ta boğduğunu dile getiren Gül­tepe, konkordatolardaki endi­şe verici artışa ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünde­ki kayba da dikkat çekti.

DÜNYA’nın sorularını ya­nıtlayan TİM Başkanı Gül­tepe, özellikle son bir buçuk yıldır yüzde 50 gibi astrono­mik seviyelerde seyreden faiz oranlarının, sanayinin ayakta kalma şansını ortadan kaldır­dığını belirterek, İstanbul Sa­nayi Odası’nın açıkladığı İSO 500 raporuna işaret etti. “Ra­kamlar yalan söylemiyor. İn­sanların kazandığının yüzde 98’i, yüzde 100’ü faize gidiyor” diyen Gültepe, faiz yükünün sanayicinin belini büktüğü yo­rumunu yaptı.

Sanayicinin nefes almakta zorlandığını ve özellikle bazı sektörlerde ciddi sıkıntıların yaşandığını hatırlatan Gülte­pe, “Oraya hemen bir neşter vurulması lazım” diyerek acil çözüm çağrısı yaptı. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabetçilik şartlarının oluş­turulması gerektiğini dile geti­ren Gültepe, “Kapanan bir şir­ketin, bir daha o sektöre dön­me şansı olmaz. Onlar yılların şirketleri. Ne emeklerle kurul­du” diyerek kapanan her şir­ketin ülke ekonomisi için bü­yük bir kayıp olduğunu vur­guladı.

Özellikle son iki yılda Türk sanayisinin çok şey kay­bettiğini söyleyen Gültepe, ih­racatçı için en parlak zaman­ların 2013 ile 2023’ün ilk yarısı arasındaki 10 yıl olduğunu be­lirtti. Gültepe, bu dönemlerde üretimin, yatırımların ve ih­racatın arttığını aktardı. “So­nuçta bir reçete var. Reçetenin şu anda yüzde 100’ünü sana­yici ödüyor. Tüketicinin öde­diği enflasyonla ilgili. Şu anda bütün kurgu sanayinin üzeri­ne” diye konuşan Gültepe, bu­gün üretime dayalı olan hemen hemen her sektörde sıkıntı ya­şandığını belirtti.

“Enflasyon sıkarak değil üreterek düşer”

Gültepe, “Türkiye ürete­rek enflasyonu düşürür. Böyle üretimi sıkarak, baskı kurarak enflasyonun düşmesi müm­kün değil. Düştüğü zaman ge­çici olur. Enflasyon düşecek, kur artacak diye insanları sık­manın anlamı yok” eleştirisi­ni yaptı. “Türkiye, tarihinde hiç bu kadar pahalı olmamıştı” ifadelerini kullanan Gültepe, Türkiye’nin pahalılıktan kur­tarılması ve her sektörde reka­bet edebilir hale gelmesi için üretimin normalleşmesi ge­rektiğini, bunun için de kur ve faizlerin normal seviyelere çe­kilmesi gerektiğini vurguladı.

Uygulanan yüksek faiz ve dü­şük kur politikasının Türkiye için zararlı bir politika olduğu değerlendirmesini yapan Gül­tepe, bunun sanayiciliği ve ya­tırımı uzaklaştırdığını, gelen refahın geçici olduğunu söyle­di. Gültepe’ye göre, sürdürüle­bilir refah yatırım, üretim ve ihracatla, düşük faiz ve dengeli kurla mümkün.

“İhracatta alt kırılımlara bakmak lazım”

İhracat tutarındaki artışın “aldatıcı” olabileceği yoru­munu da yapan TİM Başkanı, “Evet ihracat 4-5 aydır artıyor. A firması, B firması, B sektörü, C sektörü ihracat artırdı. Ke­sinlikle takdir ediyoruz. Ama işte o artışın dağılımına, alt kı­rılımlarına bakmak lazım.

Or­tada bir hasta var, iç organla­rında durum nedir ona bak­mak lazım” değerlendirmesini yaptı. Son açıklanan ihracat verilerine göre 14 sektörün dü­şüş yaşadığını hatırlatan Gül­tepe, özellikle otomotiv sektö­ründeki yüzde 22’lik artışın, Avrupa’da kapanan fabrika ne­deniyle Türkiye’ye kayan si­parişlerden kaynaklandığını, bu durumun da iki yıl sonra sürdürülemez hale geleceğini söyledi.

Türkiye’nin rekabet­çi ülke konumunu kaybetti­ğini dile getiren Gültepe, kay­bolan rekabetçilik yüzünden gelen yabancı yatırımcının da mutsuz olduğu yorumunu yaptı. İhracattaki artışın Tür­kiye’nin refah seviyesini yük­selteceğini söyleyen Gültepe, bunun için de Türkiye’nin ‘pa­halı’ durumdan çıkarılması ge­rektiğini vurguladı.

“İş yapan, neden konkordato istesin?”

Konkordatoların son dö­nemde katlanarak artma­sı, TİM Başkanı Gültepe’nin en çok üzerinde durduğu ko­nulardan biri oldu. Gültepe, “Adamın işi devam ederken niye konkordato istesin. En azından uçuruma düşmeden kurtarayım kendimi diye dü­şünüyor.

Bu duruma neden ge­lindi? Ona bakmak lazım” di­ye konuştu. Geçmişte yılda 300-500 konkordatonun nor­mal karşılandığını ancak bu­gün sayıların fahiş seviyelere ulaştığına dikkat çeken Gül­tepe, bunun altında yatan ne­denlerin doğru teşhis edilme­si gerektiğini belirtti. Gültepe, şöyle devam etti: “Konkorda­tolar görünen taraf. Bir de gö­rünmeyen doğrudan kapa­tanlar var. Alınan tedbirlerle gelinen noktada son iki yılda sadece biz kaybettik.”

“Tek bir sektörü değil hepsini büyütmek zorundayız”

Türkiye’nin uluslararası alanda rekabetçi olabilmesi için her sektörünü büyütmek zorunda olduğunun altını çizen TİM Başkanı Gültepe, “Türkiye’de bütün sektörlerin potansiyeli var. Tek bir ya da birkaç sektöre kanalize olmak yanlış. Bakınız Almanya otomotive yoğunlaştı, Çin çıktı geldi ve darmadağın etti. Bu nedenle her sektörde yatırım ortamını iyileştirecek finans kaynaklarının ön plana çıkması lazım” dedi.

“Umut ve ümit biterse bunun geri dönüşü olmaz"

Türkiye’nin rekabetçi bir konuma gelmesi için doğru hamlelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Mustafa Gültepe, “Sanayiciyi görüyorum üzülüyorum, insanlar krediye ulaşamayınca arıyor, konkordatoda arıyor. Hâlâ geleceğe dair beklentiler var. Bu beklentileri diriltecek adımlar şart. Umut ve ümit biterse bunun geri dönüşü olmaz” diye konuştu.

“Zor dönem gittikçe zorlaşıyor”

Uygulanan ekonomi programını “sonuca ulaşmaktan çok uzak” olarak yorumlayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Son bir yıldır ‘zor dönem geride kaldı’ deniliyor ama hani nerede? Tam tersi gittikçe dönem daha da zorlaşıyor. Program, ne ülke için ne de sanayi için sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.