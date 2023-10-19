Sun Tekstil’in üretimine ‘Yapay Zekâ’ desteği

Nesrin KOÇASLAN

Uzun bir süredir hammadde seçiminden doğal kaynak kullanımına, enerji tüketiminden tedarik zinciri emisyonlarına uzanan geniş yelpazede çevresel etkiyi azaltmak için çalışmalar yapan Sun Tekstil, sürdürülebilirlik dönüşümünü tüm üretim paydaşlarını dahil ederek bir üst seviyeye taşımak için NTT DATA Business Solutions ile çalışma kararı aldı.

NTT DATA’nın Microsoft Sustainability Manager çözümü ile Sun Tekstil ile tedarik zincirindeki emisyonları izleme ve azaltmaya odaklanan proje de önemli çıktılar elde ettiklerini söyleyen NTT DATA Türkiye CEO’su Dr. Bahri Danış, “Uygulamalarımızı robotik süreç otomasyonu entegre yapay zeka ve makine öğrenmesi başta olmak üzere fark yaratan çözümlerle daha fazla geliştirmeyi hedefliyoruz. Sun Tekstil’in sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendiren proje, hammadde tedariği, üretim, lojistik, tedarik zinciri, atık yönetimi gibi pek çok boyutta katma değer sağlıyor” diye konuştu.

Müşteri talebinin yanı sıra “Fit for 55” ve “Sınırda Karbon Düzenlemesi” mekanizmasının da gelecekte tekstil ve hazır giyim sektörü için zorunlu hale gelmesinin beklendiğini belirten Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, “Dünyanın önemli tekstil üslerinden biri olan ülkemizin ihracat yaptığı şirketler, sürdürülebilirlik konusunda kendi yükümlülüklerini yerine getirme hedefleri doğrultusunda paydaşlarının da iş yapış biçimlerini etkiliyor. Biz de Sun Tekstil olarak, NTT DATA'nın uzmanlığına güvenerek, Microsoft Sustainability Manager çözümünü iş süreçlerimize entegre ettik.

Bu dönüşüm projemizin Türkiye’de tekstil sektöründe sürdürülebilirlik alanında referans niteliğinde olacağını umuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu çalışmanın rekabet potansiyelimizi artıracağına ve Türkiye tekstil sektörünün geleceğini doğrudan etkileyeceğine inanıyoruz” dedi.

Paydaşlar projeye dahil edildi

Sürdürülebilirliğe öncülük eden şirketler için belki de yönetilmesi en güç konulardan biri de hammadde tedarikçilerini de süreçlere dahil edebilmek. Bu katılımın çok önemli olduğunu söyleyen Bahri Danış, “2019 itibarıyla Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Performansı Yönetim Sistemi’ni devreye alan Sun Tekstil, uluslararası standartları ve paydaşların ihtiyaçlarını gözeten değerlendirme kriterleri uyguluyor, üretim paydaşlarının sürdürülebilirlik performansını yakından izliyor ve sipariş kapasite planlarını bu denetim, değerlendirme ve puanlamalara göre gerçekleştiriyor. Sun Tekstil, pek çok paydaşla çalışan bir şirket olarak Türkiye’de tekstil sektörünün farkındalık kazanması adına da önemli bir etkiye imza atıyor” dedi.