'Tekstilde ek gümrük vergisindeki artış fiyatlara yansıyacak'

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan 7709 Sayılı Karar ile, belirli tekstil, hazır giyim ve ev tekstili ürünlerinde uygulanan ilave gümrük vergisi oranlarına yüzde 30 ila yüzde 100 arasında artış geldi. İpliklerde ilave vergi oranı yüzde 10’dan 13'e çıkarılırken, kumaşlarda yüzde 20 olan oran yüzde 27'ye, hazır giyim ürünlerinde yüzde 30 olan oran yüzde 39'a, ev tekstili ürünlerinde ise yüzde 20 olan oran yüzde 29'a çıkarıldı.

15 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan vergi oranlarına ilişkin olarak Dışyönder Başkanı Dr. Hakan Çınar şunları söyledi: “İlave vergilere yapılan bu artışların elbette yurt içerisinde yer alan üreticileri koruma maksatlı olduğunu biliyoruz. Ancak bahse konu ilaveler, pek çok yabancı marka açısından olumsuz değerlendirileceği gibi Türkiye’deki pek çok marka ithalatçısına da olumsuz yansıyacaktır.

Zira sanıldığı gibi Türk markalı ürünler tümüyle ülkemizde üretilmemekte, önemli bir bölümü Uzakdoğu’dan ithal edilmektedir. Dolayısıyla bu artışlar kısa süre içerisinde fiyatlara da yansıyacaktır. Yine de iyimse bakarak iç piyasadaki üreticilere faydası olmasını diliyorum. Ancak Türkiye’ye gelmesini arzu ettiğimiz yabancı sermayeli firmaları bu tür hızlı kararlar ne yazık ki olumsuz etkilemektedir demeden de geçemeyeceğim. İhracatımız veya ihracatçılarımız açısından bu kararın zaten Dahilde İşleme Rejimi vasıtasıyla bu vergileri ödemedikleri için, olumlu olumsuz bir etkisi olmayacaktır."