Tekstilde yeni arayış: Mısır yerine Suriye odaklı ortak üretim

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, sektörün küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Beş yıl önce işçilik maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payı yüzde 15–20 seviyesindeyken bugün bu oranın yüzde 50’nin üzerine çıktığını belirten Kileci, Türkiye’de aylık işçilik maliyetlerinin bin 500–2 bin dolar bandına yükseldiğini ifade etti. Bu tabloyla emek yoğun üretimde rekabet etmenin zorlaştığını dile getirdi.

Mısır yatırımları kalıcı çözüm değil

Son dönemde artan Mısır yatırımlarına da değinen Kileci, bu adımların kısa vadeli avantajlar sağlasa da kalıcı verimlilik yaratmadığını söyledi. Türk firmalarının Mısır’da da birbirleriyle rekabet eder hale geldiğini belirten Kileci’ye göre, rekabeti belirleyen unsur coğrafya değil üretim modeli.

Kileci, Suriye’nin özellikle Halep bölgesinin tekstil, hazır giyim ve deri üretiminde köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, kontrollü ve planlı bir ortak üretim modelinin değerlendirilebileceğini dile getirdi. Modelin; yerel bir Suriyeli ortakla iş birliği kurarak, operasyonel sorumluluğun sahada yürütülmesi ve Türkiye ile bağın koparılmaması esasına dayanması gerektiğini vurguladı.

Sınır yakınlığı, daha sürdürülebilir işçilik maliyetleri, hızlı lojistik imkânı ve nitelikli iş gücü gibi unsurların Halep’i öne çıkardığını belirten Kileci, bu yaklaşımın hem Türkiye’nin maliyet baskısını azaltabileceğini hem de bölgede istihdama katkı sağlayabileceğini söyledi.