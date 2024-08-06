“Tekstildeki süreçler ekolojik sorunlara neden oluyor”

Meryem KARADAĞ

Mersin Üniversite­si (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakülte­si Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İl­hami İlhan, modanın günü­müzde, dünyayı kirleterek ısınmayı tetikleyen en bü­yük sektörlerin başında gel­diğini, tüketicilere tekstil üretiminin çok masum gö­rünse de arka planında doğal kaynak israfından kimyasal atıklara kadar birçok zarar barındırdığını belirterek, alışveriş çılgınlığının ‘Sür­dürülebilir Tekstil’ kavramı ile kontrol altına alınabile­ceğini söyledi.

Sürdürülebilirlik konu­sunda bilgi ve farkındalık sahibi olunması gerektiği­ni vurgulayan İlhami İlhan, tekstil ürünlerinin üretim ve tüketim süreçlerinin önem­li düzeyde ekolojik sorunla­ra neden olduğunu kaydet­ti. İlhan, “Giyim ve ayakka­bı endüstrileri uzun üretim ve tedarik zincirleri ve ener­ji yoğun üretim yöntemleri nedeniyle, küresel karbon salımının (emisyon) yüzde 8-10’unu üretmekte ve en­düstriyel atık su kirliliğinin yüzde 20’sinin tekstil boya­ma ve terbiye işlemlerinden kaynaklandığı tahmin edil­mektedir. Dolayısıyla giyim­den ayakkabıya, tarım file­lerinden sağlık sektörüne kadar yaygın bir kullanım alanına sahip olan tekstil ürünlerinin üretim ve tüke­tim süreçlerinin ekolojik so­runlara neden olduğu bilin­mektedir” dedi.

"Klasik parçalara yatırım yapılması gerekiyor"

Kurumsal çabaların dışın­da, bireylere de sorumluluk­ların düştüğünü söyleyen İl­han, sürdürülebilir moda­yı benimsemek için kişisel olarak da atılabilecek başlı­ca adımlardan bahsetti. Bi­reylerin sürdürülebilirlik konusunda farkındalık, bil­gi, duyarlılık ve sorumluluk sahibi olmasını ve bir yaşam biçimi olarak benimsenme­sinin şart olduğunu söyleyen İlhan, “Bunun için bireyle­re olduğu kadar ilgili kurum­lara da büyük görevler düş­mektedir. Sürdürülebilirlik kapsamında, “hızlı mo­da” yaklaşımının aksine “yavaş moda” yaklaşımı geliştirilmiştir.

Bireyler, daha az ve daha kalite­li, uzun ömürlü ürün üre­timini hedefleyen, böyle­ce tüketim sıklığını azaltan bu yaklaşım ile üretilmiş ürünleri tercih ederek sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilirler. Hızlı mo­da akımlarını takip etmek yerine, zamansız ve kla­sik parçalara yatırım yap­mak, sürdürülebilir bir moda anlayışını benim­semeyi kolaylaştırır. Ek olarak tüketiciler ikinci el veya geri dönüştürülmüş ürünleri satın almak yolu­na da gidebilir.

“Mağaza Yönetimi ve Pazarlama bölümü açılmalı”

Satış elemanlarının teks­til alanında eğitimli ve bilgi­li olması müşterinin doğru kararlar almasına yardımcı olacağını vurgulayan İlhan, “Giyim ürünlerini tüketi­ci ile buluşturan perakende sektörü ile ilgi de bir tespi­tim var. Genellikle müşteri­yi doğru bilgilendirmesi ge­reken mağaza satış eleman­larının tekstil, hazır-giyim ve moda konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğuna tanık olmaktayım.

Satış eleman­larının tekstil alanında eği­timli ve bilgili olması müş­terinin doğru kararlar alma­sına yardımcı olacaktır. Bu hizmet içi eğitim ile sağla­nabilir ya da bu alanda eği­tilmiş kişilerden mağaza sa­tış elemanları seçilebilir. Bu alandaki eleman açığını ka­patmak ve niteliği artırmak için, meslek yüksekokulla­rında ‘mağaza yönetimi ve pazarlama’ alanında eleman yetiştirmek üzere bölümler açılabilir” diye konuştu.

Ya­şamın her alanında sürdü­rülebilirliğin var olacağını ve yaşamımızı şekillendire­ceğine dikkat çeken İlhan, “İnsanlığın dünyada varlığı­nı sürdürmesi, gelecek ku­şakların, bugünkü kuşaklar diyemem, geçmiş kuşakla­rın soluduğu temiz havayı soluyabilmesi, sağlıklı gıda­lara erişebilmesi sürdürü­lebilirlik çerçevesinde kök­lü değişiklikler yapılmasına ve kaybettiklerimizi geri ka­zanmamıza bağlıdır. Sürdü­rülebilirlik yaklaşımına sa­mimi olarak sahip çıkmalı, alınan kararların, koyulan kuralların gerçek anlamda uygulanmasına dikkat et­meliyiz” açıklamalarında bulundu.

MEÜ öğrencisine üçüncülük ödülü

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhami İlhan, 12. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen kostüm yarışmasında Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Esra Sökmen’in, yün elyaf malzemeden kuru keçe tekniği kullanarak hazırladığı “Saimbeyli Mavisi” adını taşıyan kelebek kostümü ile 150 yarışmacı arasından üçüncülük ödülünün sahibi olduğunu kaydetti.

“Geri dönüştürülmüş ürünler tercih edilebilir”

Bireylerin mevcut ürünlerini olabildiğince dikkatli seçerek, doğru kullanarak, geri dönüştürerek veya onararak sürdürülebilirliğe katkı sağlayabileceğine dikkat çeken Mersin Üniversitesi (MEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhami İlhan, “Giysilerin ömrünü uzatmak için doğru yıkama, kurutma ve saklama yöntemlerini kullanmak önemlidir. Bu şekilde, kıyafetler daha uzun süre dayanır ve yenisini alma ihtiyacı için gereken süre uzatılabilir. Bireylerin ürün satın alırken etiketleri okuması, etiketlerdeki bilgileri anlaması ve doğru tercihler yapabilmesi de büyük önem taşımaktadır” dedi.