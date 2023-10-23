Tekstil’in geleceği markalaşmada

Bizi bu döngüden çıkartacak, tehdit olarak görülebilecek bir gelişmeyi fırsata dönüştürecek şey ise sürdürülebilirliği merkeze almak, markalaşmak, yüksek teknoloji ve dijitalleşme hamleleriyle dünyanın geleceğinde yerimizi şimdiden almaktır” açıklamasını yaptı.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen panelde; giyilebilir teknolojilerden sürdürülebilir modaya, çalışan bağlılığı ve sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarından, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı geçiş sürecine kadar pek çok konu işlendi.

İstanbul Moda Akademisi Eğitimler Koordinatörü Gülin Girişken’in moderatörlüğünü yaptığı buluşmaya, Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol, LC Waikiki Kurumsal Akademi, Mesleki Uzmanlık Geliştirme Grup Müdürü Dr. İbrahim Güneş, Orbit Consulting Genel Müdürü Didem Çakar ve sektör temsilcileri katıldı.

Panelde, Gaziantep’in güçlü bir tekstil ve ihracat kenti olduğunu vurgulayan Koçer, “Gazi şehrimiz, yüzyıllar öncesinden bugünlere taşıdığı tekstil deneyimiyle Cumhuriyetin 100. yılında da kararlı yürüyüşünü sürdürmekte, başarı hikayelerini ilmek ilmek örmektedir” dedi.

Türkiye’nin dünyanın en büyük 5’inci tekstil ihracatçısı konumunda bulduğunu vurgulayan Koçer, “2022 yılında Gaziantep’in ulaştığı 10,5 milyar dolarlık ihracatta yüzde 36’lık pay ile ilk sırada tekstil sektörünün yer alması bu yürüyüş ve başarının en net göstergesidir” diye konuştu.

Koçer, "Yeni nesil ham maddelerin, yenilikçi üretim çözümlerinin, karbon nötr olma hedefleri ve döngüselliğin merkezde olduğu bir dünyada var olabilmek, değer üretmek artık bilindik paradigmaları bir kenara bırakmayı gerektiriyor. Geldiğimiz noktada, sürdürülebilirliğe bakış bir zorunluluktan öte gereklilik olmalıdır” diye konuştu.

Rekabet için sürdürülebilirlik

önemli Panelin ev sahiplerinden olan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak ise, sürdürülebilirliğin uluslararası rekabet açısından önemli olduğunu vurguladı. Koçak, "Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi bu noktada son derece önemli. Sektörün geleceği için yeniliklere odaklanmalıyız" dedi.