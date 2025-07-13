Türk moda endüstrisi ABD yolunda: Hedef 1 milyar dolar

Türk hazır giyim sektörü, Çin’e uygulanan yüksek gümrük vergileri sonrasında ABD pazarındaki fırsatları değerlendirmeye hazırlanıyor. 2024’te 856 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, 2025 sonunda bu rakamı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Türkiye milli katılım organizasyonuyla 15-16 Temmuz 2025 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek PV Manufacturing Fuarı’na 12 firmayla katılıyor. Bu katılım, fuara iki yıl aradan sonra yapılan ilk milli katılım olma özelliği taşıyor.

EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, ABD’nin 2024’te 102 milyar dolarlık giyim ithalatı yaptığını hatırlatarak, “Bu pazardan 1 milyar dolar pay almak istiyoruz. Avrupa’daki durgunluk, Türkiye’nin yüksek maliyetleri ve ‘pahalı ülke’ algısı zorluk yaratsa da, ABD pazarı büyüme potansiyeli açısından stratejik önemde” dedi.

100’ün üzerinde iş görüşmesi hedefi

EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, 2025 yılının ilk yarısında ABD’ye hazır giyim ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 395 milyon dolara ulaştığını belirtti. ABD, Türkiye’nin hazır giyim sektöründe altıncı büyük pazarı konumunda.

New York’taki fuara İzmir’den 10, İstanbul’dan 2 firma katılacak. Uğuz, “ABD’li alıcılarla en az 100 ikili iş görüşmesi planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eşleştirme ve PR desteğiyle etkinliğin verimini artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

4 ülkede 6 fuar katılımı planlanıyor

Uğuz ayrıca, 2025’in ikinci yarısında EHKİB olarak Paris, Münih ve Londra’da gerçekleştirilecek üç fuara daha Türkiye milli katılımı düzenleyeceklerini söyleyerek, “Yıl sonunda 4 ülkede düzenlenecek 6 fuarda toplam 80 firmaya katılım imkânı sağlamış olacağız” diye ekledi.