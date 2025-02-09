Türk moda endüstrisi Paris yolcusu

Hazırgiyim sektöründe dünyanın en büyük buluşmalarından birine sahne olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı, 11-13 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

Türk moda endüstrisi, 26 firmayla bu büyük şölende yerini alacak.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2025 yılında Munich Fabric Start the Source Fuarı ile başlattığı tanıtım atağının ikinci halkasını Fransa’da ekleyecek.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarları arasında yer alan ve senede 2 kez düzenlenen Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na, 18. kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.



Türk moda endüstrisinin en büyük ihraç pazarının Avrupa Birliği olduğuna dikkati çeken Sertbaş, “Avrupa’da ekonomik resesyon hazırgiyim talebinde daralmayı beraberinde getiriyor. PV Fuarı’nın gündeminde sürdürülebilir, çevre dostu üretim ve dijital uygulamalar olacak. Türk hazırgiyim sektörü olarak yeşil dönüşüme hazır olduğumuzu alıcılara göstermek istiyoruz. Avrupa pazarındaki resesyon tablo yetmezmiş gibi, Türk hazırgiyim üreticileri olarak son dönemde yüksek enflasyon, düşük kur baskısı nedeniyle maliyet avantajımızı da kaybettik ve rekabette zorlanıyoruz. Bizim AB pazarındaki konumumuzu koruyabilmemiz, bu pazarı Hindistan, Vietnam ve Tunuslu rakiplerimize kaptırmamak için müşterilerimizle daha yoğun ilişkiler kurma zorunluluğumuz var. O nedenle Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu uzun yıllardır başarıyla yaptığımız Fransa’daki Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’nı ve Almanya’daki Munich Fabric Start the Source Fuarı’nı çok önemsiyoruz. Bu fuarların eylül ayında düzenlenecek olan organizasyonlarında da yerimizi alacağız” diye konuştu.



Uğuz: Fransa’nın dördüncü büyük tedarikçisiyiz

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, Türk Moda Endüstrisi olarak Çin, Bangladeş ve İtalya’nın ardından Fransa’nın dördüncü büyük tedarikçisi olduklarına vurgu yaptı.



PV Fuarı’nda, Türk hazırgiyim üreticileri olarak en yeni koleksiyonlarımızı uluslararası alıcılara sunarak sektörü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etme çabası içinde olacaklarını dile getiren Uğuz, “PV Fuarı’nda Türk hazırgiyim üreticisi firmalarımızın kalite ve sürdürülebilirlik konusundaki güçlü yanlarını ön plana çıkararak alıcılarla uzun vadeli iş birlikleri kurmayı amaçlıyoruz. PV Fuarı’na Fransa yanında; İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Japonya ve Belçika başta olmak üzere 50 farklı ülkeden 1.000’in üzerinde üreticinin ve yaklaşık 25 bin profesyonelin katılmasını bekliyoruz. Türk moda endüstrisi olarak 2024 yılı Şubat fuarında da 26 firmayla yerimizi almıştık. Bu senede 26 firmayla katılıyoruz. PV’de gücümüzü koruyoruz. EHKİB olarak 2025 yılını 4 milli katılım fuarıyla kapatmayı hedeflerken, Kuzey ülkelere sektörel ticaret heyeti düzenlemeye yönelik temaslarımız sürüyor” şeklinde konuştu.



Türkiye, Fransa’ya 2024 yılında 970 milyon dolar hazırgiyim ihracatı yaptı. Fransa, Türkiye genelinde en çok konfeksiyon ihracatı yapılan 5’inci büyük pazar. EHKİB, Fransa’ya ihracattan 61 milyon dolar pay aldı.



PV Paris Fuarı, dünyanın en önemli tekstil fuarı konumunda. Türkiye, 203 kumaş, hazırgiyim, deri ve aksesuar üreticisiyle fuara bu yıl da en fazla katılımcı gönderen ülkelerin başında geliyor.





