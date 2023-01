Türk tekstilinden iki kıtada ihracat atağı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) New York’ta üçüncü kez ‘I of the World’ etkinliğini düzenledi. Türk tekstil sektörü için en stratejik ihraç pazarlarından biri olan ABD’de, 17-18 Ocak’ta düzenlenen ‘I of the World’ etkinliğinin büyük ilgi gördüğünü ifade eden İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “I of the world’ bizim ABD’ye özgü yaptığımız bir organizasyon. ABD’ye özel bir çalışma yapmamız, aslında ABD’nin Türk tekstil sektörü için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Fuar ile ABD’nin önde gelen hazır giyim üreticileri, tasarımcıları ve tekstil distribütörlerini tek çatı altında topladık. Etkinliğimizde, Türkiye’nin en büyük tekstil firmalarının yanı sıra, ABD’ye açılmak isteyen yeni firmalar da yer aldı. Gerçekleştirilen yeni bağlantılarla ABD’deki pazar payımızı artırırken, ülke ekonomimize de yapacağımız ihracatla daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

ABD’deki pay artacak

Türk tekstil sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ABD’nin üçüncü sırada yer aldığını dile getiren Ahmet Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “En önemli hedef pazarımız ABD’ye 2022 yılında 866 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. ABD’nin ithalatından aldığımız payı ise yüzde 3’ün üzerine çıkardık. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı, AB’nin ise 2. tekstil ihracatçısı konumunda yer alan Türk tekstil sektörü olarak 36,3 milyar dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı konumundaki ABD’de daha etkin olmak istiyoruz.”

Türk tekstil sektörünün dünya ihracatından yüzde 3,4 pay aldığının altını çizen Öksüz, “200’ün üzerinde ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Türk tekstil sektörü olarak en önemli hedeflerimizden birisi potansiyelimizin altında ihracat yaptığımız ülkelerle daha fazla temas kurmak. Bu yüzden bu ülkelerde daha fazla organizasyonlar düzenleyerek Türk tekstil sektörünün kalitesini göstermeyi amaçlıyoruz. 2023 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında belirlenen ülkelerde de sıklıkla yer alacağız. Ticaret Heyeti organizasyonları ve stratejik tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Egeli hazır giyim ihracatçıları ABD’den sonra Almanya’da

Premiere Vision New York fuarına ilk kez milli katılım gerçekleştiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu kez de 24-26 Ocak’ta dünyanın en önemli tekstil fuarlarından Munich Fabric Start the Source Fuarı’na 12 Türk firması ile katılacak. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan fuara milli katılım organizasyonu ile 12 firmamızla katılıyoruz" dedi.