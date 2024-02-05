Türkiyenin önde gelen moda tasarımcıları, The Core Istanbul'da bir araya geliyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) bir iştirakı olan İTKİB Fuarcılık A.Ş tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 7-10 Şubat tarihlerinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim Moda Fuarı, Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı olarak İstanbul’da büyük moda endüstrisinin buluşmasına ev sahipliği yapıyor. IFCO, 600’ün üzerinde firmanın katılımı ile 8 ayrı salonda, 100 bin metrekarede gerçekleşecek.

Kısa sürede elde ettiği başarıyla Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonları arasına giren ve alanında Avrupa’nın en büyük fuarı IFCO İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı; kadın, erkek ve çocuk giyimden, denim ve spor giyime, abiye, gelinlik, damatlıktan iç giyim ve çoraba, deri ve kürk konfeksiyondan ayakkabıya kadar tüm ürün gruplarındaki seçkin firmaları bir araya getiriyor. ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere hedef ve uzak ülkelerden alım heyetleri ile katılımcı firmalar, ikili iş görüşmeleri yaparak sürdürülebilir iş birliklerine imza atacaklar.

İşte Türkiye’nin bu önemli fuarı kapsamında, her sezon Türk tasarımcıları da kendilerine ayrılan özel bir alanda satın alma grupları ve basın mensuplarıyla buluşuyor. 2024-2025 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını tanıtacak olan tasarımcılar için fuar içinde özel olarak oluşturulan The Core İstanbul tasarım fuarı, bu yıl da IFCO-İstanbul Fashion Connection Fuarı kapsamında 07-10 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde organize ediliyor. Moda endüstrisinin her alanını kapsayan, yaratıcı ve işbirlikçi çözümler öneren The Core İstanbul, Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarını ve hazır giyim markalarını uluslararası alıcılar ile bir araya getirerek, marka ve tasarımcıların koleksiyonlarını ticari faaliyete dönüştürme olanağı sağlıyor.

7-10 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve Türk moda endüstrisi için önemli bir etkinlik olan The Core Istanbul kapsamında tasarımlarını sergileyecek olan Türk moda

tasarımcıları ve markaları şöyle: Arzu Kaprol, Be Oz – Sinem Özusta, Çiğdem Akın, Dilek Hanif, Emre Erdemoğlu, Essin Barış, Lady Faith – Nazlı Soylu, Meltem Özbek, Mert Erkan, Murat Aytulum, NEJ – Nejla Güvenç, Özlem Erkan, Şebnem Yıldız, Selin Küçüksöz, SHYZ Wear - Seydullah Yılmaz, Siren Ertan İstanbul, SYGA – Gönül Altunışık, TAGG – Gökay Gündoğdu, The Handloom – Ceren Öztürk, Tuba Ergin, Viola & Vesper, Y Plus – Yakup Biçer, Eda Türker.