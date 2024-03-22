"Üretime devam etmek için zararına satışa başlandı”

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 oranında artış sağlayarak 30 milyon 165 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Şubat ayında ihracat hacminde en güçlü artışları Hollanda, Irak, İtalya ve Suudi Arabistan’da elde ettiklerini belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle oluşan büyük kayıplardan dolayı mukayeseli artışın yüksek göründüğünü ancak son aylarda kârlılığın kalmadığını belirterek birçok firmanın üretimi devam ettirebilmek için zararına satış yaptığını söyledi.

“İşveren desteğinin 2 bin lira olmasını talep ediyoruz”

Şubat ayında yüzde 4,6 düşüşle 1,5 milyar dolar ihracat değerine ulaşan Türk hazır giyim sektörünün Avrupa'daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik, finansmana erişim, işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlar gibi nedenlerden dolayı sıkıntılar yaşadığını dile getiren Gürkan Tekin, kapasite kullanım oranlarının da yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Yaşanan sıkıntıların 2024’ün üçüncü çeyreğinden itibaren hafiflemesini öngördüklerini ifade eden Gürkan Tekin, “Firmalarımız zararına da olsa bir şekilde sipariş alıyor ve üretim çarklarını döndürmenin gayretini gösteriyor.

Sektörümüzün ayakta kalabilmesi ve istihdamını koruyabilmesi için söz konusu zararların telafi edilmesi noktasında işçilik yükünün hafifletilmesine yönelik tedbirler alınması gerekiyor. İşveren desteğinin sigortalı işçi başına 2 bin lira olmasını hükümetimizden talep ediyoruz” dedi. Son dönemlerde daha da derinleşen kayıpların sektörde modernizasyon yatırımları ile birlikte markalaşma ve inovatif ürün geliştirmeye yönelik yatırımları da yapılamaz hale getirdiğini dile getiren Tekin, “Bu süreç firmalarımızın işletme sermayelerini eritti.

AB Yeşil Mutabakatı’na yönelik uyum süreci için de yatırım yapmak zorunda olan sektörümüzün bu çalışmaları tek başına hayata geçirmesi mümkün değil. Hükümetimizden sektörümüzü bir bütün olarak ele alıp acil bir eylem planı ile desteklemesini bekliyoruz” diye konuştu.

“İhracat hacminde en güçlü performansı Hollanda pazarında yakaladık”

AHKİB’in şubat ayındaki sektör ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Yılın ikinci ayında AHKİB’in sorumluluk bölgesinden 3 bin 416 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdük. Şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeleri incelediğimizde, yüzde 183 artış ve 10,7 milyon dolar değer ile Hollanda liste başı oldu.

Bu ülkeyi 3,91 milyon dolar değer ile İspanya, 3,9 milyon dolar değer ile Almanya izledi. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları Hollanda, Irak, İtalya ve Suudi Arabistan pazarlarında yakaladık. Hollanda’nın ardından yüzde 183 artış ve 813 bin dolar değer ile Irak, yüzde 175 artış ve 458 bin dolar değer ile İtalya, yüzde 123 artış ve 1,23 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan şubat ayının yıldız pazarları oldu.”