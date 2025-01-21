Yataş, yeni sünger fabrikası ile iç tedarik kapasitesini artıracak

Bu fabrika ile üretim maliyetlerini düşürmeyi ve iç tedarik kapasitesini artır­mayı hedeflediklerini ifade eden Öztaşkın, “50 bin met­rekare alan üzerinde Türki­ye’nin en büyük kapalı sün­ger fabrikası olacak yeni tesi­simizi bu yıl içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Ayrıca geçtiğimiz yıl yurt içi ve dışında bayi ağını genişlet­mek için de önemli adımlar attıklarını anımsatan Öztaş­kın, “İhracat pazarlarına yö­nelik çalışmalar kapsamında 46 farklı ülkeye ihracat ya­pan bayi ağımızı güçlendir­dik, yurtdışında toplam 208 satış noktasına ulaştık. Özel­likle Avrupa ve Ortadoğu pa­zarlarına yönelik tanıtım ve satış stratejileri uyguladık” şeklinde konuştu.

“Döküm süngerin üretimini ve satışını yapıyoruz”

Yaylı yatak üretimi ile Tür­kiye’de henüz emekleme aşamasında olan yatak pa­zarında yeni bir dönem baş­lattıklarından söz eden Nu­ri Öztaşkın, döküm sünger teknolojisinin Türkiye’deki üretim ve satışını yaptıkları­nı dile getirdi. Kayseri’de ve Ankara’da 92 bin metrekare kapalı alanı 160 bin metre­kare açık alana sahip tesis­lerinde üretim yaptıklarını söyleyen Öztaşkın, “Bugün Yataş Grup çatısı altında Ya­taş Bedding, Enza Home, Divanev ve Puffy markala­rıyla yurt içinde bini aşkın noktada, yurt dışında 200’ü aşkın mağazada mobilya­dan yatağa, aydınlatmadan ev tekstiline geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyo­ruz” diye konuştu.

Enza Home markaları ile Rusya pazarında monob­rand mobilya mağaza açılışı­nı gerçekleştirdiklerini dile getiren Nuri Öztaşkın, yeni müşteri deneyimli flagship mağazasını yurt dışında ilk olarak Moskova’da açarak bu pazardaki marka imajlarını güçlendirdiklerini ifade etti. 2024’te ayrıca e-ticaret ka­nallarına yönelik yatırımları­nı artırma ve çevrimiçi satış platformlarını iyileştirmeye odaklandıklarını anlattı.

“İstihdam artışı planlıyoruz”

Yataş Bedding ile Türki­ye’nin birçok ilinde, 357 ma­ğazada hizmet verdiklerini dile getiren Nuri Öztaşkın, yeni uyku konseptli mağaza­larını açmaya devam ettikle­rini söyledi. Enza Home ile 250’nin üzerinde mağazay­la faaliyetlerine devam ettik­lerini belirten Öztaşkın, Di­vanev markasıyla 2024 so­nu itibarıyla 107 mağazaya ulaştıklarını bilgisini verdi.

Puffy markasıyla da büyü­meyi sürdürerek 2024 sonu itibarıyla 39 şehirde toplam 84 münhasır mağaza ve top­lam 42 şehirde 486 adet cor­nerla toplam 537 satış nok­taları olduğunu ifade eden Öztaşkın, şu sözlerle konuş­masını noktaladı: “Yeni fab­rikalarımızın açılışı ve yurt dışındaki büyüme strate­jimizle paralel olarak istih­dam artışı da planlıyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedefleyen yatırım­larımızla 2024’te 2023’e gö­re yüzde 32 büyüme sağlaya­rak sektördeki konumumu­zu daha da güçlendirdik. Bu güçlü konumumuzu 2025’te korumaya devam edeceğiz.”