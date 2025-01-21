Yataş, yeni sünger fabrikası ile iç tedarik kapasitesini artıracak
Geçtiğimiz yıl devreye aldıkları büyüme stratejileri, kapasite artırımı, bayi ve pazarlama ağını genişletme çalışmalarını başarıyla uyguladıklarını belirten Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, en büyük yatırımlarının Kayseri İncesu OSB’de yeni bir sünger tesisi olduğunu belirtti.
Bu fabrika ile üretim maliyetlerini düşürmeyi ve iç tedarik kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Öztaşkın, “50 bin metrekare alan üzerinde Türkiye’nin en büyük kapalı sünger fabrikası olacak yeni tesisimizi bu yıl içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” dedi.
Ayrıca geçtiğimiz yıl yurt içi ve dışında bayi ağını genişletmek için de önemli adımlar attıklarını anımsatan Öztaşkın, “İhracat pazarlarına yönelik çalışmalar kapsamında 46 farklı ülkeye ihracat yapan bayi ağımızı güçlendirdik, yurtdışında toplam 208 satış noktasına ulaştık. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına yönelik tanıtım ve satış stratejileri uyguladık” şeklinde konuştu.
“Döküm süngerin üretimini ve satışını yapıyoruz”
Yaylı yatak üretimi ile Türkiye’de henüz emekleme aşamasında olan yatak pazarında yeni bir dönem başlattıklarından söz eden Nuri Öztaşkın, döküm sünger teknolojisinin Türkiye’deki üretim ve satışını yaptıklarını dile getirdi. Kayseri’de ve Ankara’da 92 bin metrekare kapalı alanı 160 bin metrekare açık alana sahip tesislerinde üretim yaptıklarını söyleyen Öztaşkın, “Bugün Yataş Grup çatısı altında Yataş Bedding, Enza Home, Divanev ve Puffy markalarıyla yurt içinde bini aşkın noktada, yurt dışında 200’ü aşkın mağazada mobilyadan yatağa, aydınlatmadan ev tekstiline geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz” diye konuştu.
Enza Home markaları ile Rusya pazarında monobrand mobilya mağaza açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Nuri Öztaşkın, yeni müşteri deneyimli flagship mağazasını yurt dışında ilk olarak Moskova’da açarak bu pazardaki marka imajlarını güçlendirdiklerini ifade etti. 2024’te ayrıca e-ticaret kanallarına yönelik yatırımlarını artırma ve çevrimiçi satış platformlarını iyileştirmeye odaklandıklarını anlattı.
“İstihdam artışı planlıyoruz”
Yataş Bedding ile Türkiye’nin birçok ilinde, 357 mağazada hizmet verdiklerini dile getiren Nuri Öztaşkın, yeni uyku konseptli mağazalarını açmaya devam ettiklerini söyledi. Enza Home ile 250’nin üzerinde mağazayla faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Öztaşkın, Divanev markasıyla 2024 sonu itibarıyla 107 mağazaya ulaştıklarını bilgisini verdi.
Puffy markasıyla da büyümeyi sürdürerek 2024 sonu itibarıyla 39 şehirde toplam 84 münhasır mağaza ve toplam 42 şehirde 486 adet cornerla toplam 537 satış noktaları olduğunu ifade eden Öztaşkın, şu sözlerle konuşmasını noktaladı: “Yeni fabrikalarımızın açılışı ve yurt dışındaki büyüme stratejimizle paralel olarak istihdam artışı da planlıyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedefleyen yatırımlarımızla 2024’te 2023’e göre yüzde 32 büyüme sağlayarak sektördeki konumumuzu daha da güçlendirdik. Bu güçlü konumumuzu 2025’te korumaya devam edeceğiz.”