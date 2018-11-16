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Tekstilde kilogram başına katma değer 8.35 dolara çıktı

Türkiye genel ihracat kilogram birim fiyatı ortalama 1.31 dolar iken, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği katma değerde 8.35 dolara ulaştı. Japonya’ya kilogramı 25 dolara mal satıldı.

Tekstilde kilogram başına katma değer 8.35 dolara çıktı
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