Temiz enerjiye yatırımlar ikiye katlandı

Başak Nur GÖKÇAM

Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Rönesans Enerji iş birliğinde, Fransa ile Türkiye arasında enerji sektörüne yönelik iş birliklerini ve ortak yatırımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Fransız-Türk Temiz Enerji Zirvesi" İstanbul'da gerçekleşti.

Zirveye çevrimiçi katılım gösteren Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyada, temiz enerjiye geçişin yaşandığı dönüşüm sürecinin büyük bir hızla ilerlemekte olduğunu belirtti. 2023 yılında dünyada inşa edilen yeni santrallerin yüzde 85’ini temiz enerji santrallerinin oluşturduğu bilgisini veren Birol, “Bunun yaklaşık yüzde 80'i yenilenebilir, yüzde 5'i ise nükleer enerji santralleri oldu. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt kaynaklı santraller bunun yalnızca yüzde 15'ini oluşturdu" ifadelerinde bulundu.

Temiz enerji kaynaklarının yakın gelecekte elektrik sektörüne hakim olacağını ve tüm sektörlerin de geleceğini belirleyeceğinin altını çizen IEA Başkanı Birol, "Bunun nedeni iklim değişikliği değil. Çoğu durumda maliyet açısından rekabetçi olması ve enerji güvenliği kaynaklı nedenler. Öte yandan bir diğer trendin ise ulaşım sektöründe yaşanan dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Üç yıl önce dünya genelinde satılan 25 araçtan 1'i elektrikli iken bu yıl 5 araçtan 1'i elektrikli" dedi.

Dünya, nükleer enerjiye dönüş yapıyor

Son yıllarda birçok ülkede nükleer enerji yatırımlarının arttığına dikkat çeken Birol, "Benim görüşüme göre, nükleer enerji temiz elektrik üretiminin en önemli unsuru. Hiroşima’dan sonra nükleerle ilgili fikirler tamamen değişmişti ama artık dünya nükleer enerjiye dönüş yapıyor” diye konuştu.

"Dönüşüm güçlü ama hedefler için yeterli değil"

Temiz enerji yatırımlarına ilişkin de konuşan Birol "2015'te dünyadaki toplam temiz enerji yatırımları yaklaşık 1 trilyon dolardı. Günümüzde ise temiz enerji yatırımları 2 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Temiz enerji dönüşümü güçlü, fakat iklim hedefleriyle uyumlu değil. Ancak enerji görünümü çok hızlı bir şekilde değişiyor. Fransa, Türkiye ve diğer ülkelerin bu temiz enerjinin kurulumu noktasında kendilerini konumlandırmaları gerekiyor" dedi.

Türkiye ile Fransa'nın enerji sektöründe iş birliği yapabileceği alanlara değinen Birol, “Nükleer enerji de bunlardan biri. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip. Deniz üstü rüzgâr enerjisi de Türkiye ve Fransa'nın beraber çalışabileceği alanlardan biri" diye ekledi.

5 yılda 2 milyar euroluk yeşil enerji

Zirvede düzenlenen Yeşil Finansman paneli konuşmasında Fransa ve Türkiye arasındaki iş birliği sayesinde yeşil enerjiye yapılan yatırımların hem sektör hem iki ülke hem de dünyamız için çok değerli olduğunu belirten Rönesans Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Emre Hatem de, “Türkiye’nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefimiz doğrultusunda ilk yatırımımız olan 189 MW’lık rüzgar enerjisi yatırımı için Heitkamp Industrial Solutions GmbH ve Nordex Grup ile anlaşmaya vardık.

Rönesans Enerji olarak Türkiye Ulusal Enerji Planı’ndaki 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7’sini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz beş yılda 2 bin MW’a denk gelen 2 milyar euroluk yeşil enerji yatırımı yapmak.

Bu yatırımlar sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacağımız gibi 3,5 milyon ton sera gazı emisyonundan kurtulacağız” ifadelerinde bulundu.