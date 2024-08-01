Tempo BPO, katma değerli çözümlere odaklandı
Şirketlerin kurum içindeki hizmetlerine dışardan çözümler sunan Tempo BPO, çağrı merkezi hizmetinin yanı sıra katma değerli alanlara odaklandı. Firma, şirketlere satış ekibi kurulması gibi entegre hizmetlerin yanı sıra İK süreçlerini de yönetecek.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Müşteri deneyimi ve bilgi teknolojileri alanlarında firmaların iş süreçlerinde dışardan hizmet veren Tempo BPO, firmaların iş süreçlerinde çağrı merkezinden satış ekibine kadar hizmet çözümleri sunuyor.
Çağrı merkezi hizmetinin yanı sıra şirketlere satış ekibinin kurulması ve evrakların sisteme yüklenmesi gibi iş süreçlerinde de hizmet verdiklerini aktaran Tempo BPO’nun Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özkale, firmalara entegre hizmet vererek daha katma değerli alanlara odaklandıklarını söyledi. Şirketlere verdikleri hizmetlerle onların asıl işlerine odaklanmalarını sağladıklarını belirten Özkale, “Şu an yaptığımız iş itibarıyla eli yoracak işleri biz yapıyoruz.
İkinci olarak gelen giden çağrı tarafında satışların yönetilmesi ve müşteri hizmetlerin yönetilmesi işleri gibi şirketlere daha entegre bir yapı sunuyoruz. Şu an hali hazırda 4 bin kişi ile firmalara hizmet veriyoruz. Kadın çalışan sayımız 2 bin 989 ve toplam çalışanlarımızın yüzde 74.6’sını oluşturuyor. Bu yıl yeni müşterilerle çalışan sayımızı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
100 KOBİ’yi ihracata açtı
Çağırı merkezinin işlerinin büyük bir kısmını oluşturduğunu, katma değerli kısmının ise satış organizasyonu ve arka ofis işlerinden geldiğini ileten Özkale, “Şu an dünyanın önde gelen bir e-ticaret sitesine satış hizmeti veriyoruz ve Türkiye’de üretim yapan KOBİ’leri onun networkuna dahil olmasını sağlıyoruz.
KOBİ’lerin ürettiği ürünü söz konusu ticaret platformunda satılmasını sağlıyoruz. Bu satış için e-ihracat yapması lazım ve biz kendilerine e-ihracatı da öğretiyoruz. KOBİ’lerin satması gereken ürünün fotoğrafından ve ürün aramada öne çıkması konusundaki teknik detaylara kadar destek veriyoruz. Şu ana kadar 100’ün üzerinde KOBİ’nin e-ihracat yapmasını sağladık’’ diye konuştu.
Yeni kurdukları entegre organizasyon yapısı ile bir yıl içinde cirolarını yüzde 100 artırdıklarını söyleyen Özkale, bir bankayla yaptıkları anlaşma ile 40 kişilik operasyondan 400 kişilik operasyona çıktıklarını belirtti. Çağrı merkezinin yanı sıra kendi işlerine teknolojiyi entegre ederek farklı alanlara girdiklerini duyuran Özkale, “Artık çağırı merkezine gelen çağırıların yönetilmesi şirketler için yeterli değil.
Bu alanlardan birisi ise şirketlerin İK süreçlerini yapmak. Dolaysıyla sadece çağırı merkezi ve satış odaklanmamak, insan kaynağını da yönetmek gibi her alanda varız diyoruz. Çağrı merkezi tarafında 25 firmayla çalışıyoruz. Bunlar içinde bir GSM operatörü var ve bu şirkete sigorta hizmeti dahil 17 farklı konu başlıklarında hizmet veriyoruz. Sadece telefondan gelen giden telefonlara bakmaktan öte, mail ve chatlerden soruları da cevaplıyoruz. Gelişen teknolojiyle beraber müşteri hizmetleri konusunda Al’ı kullanarak yapay zekâ tool’larıyla müşterilere daha hızlı cevaplar vermek istiyoruz” açıklamasında bulundu.
23 dilde hizmet veriyor
Daha önce Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak 3 dilde hizmet verdiklerini ve geçen yılın son çeyreğinde aldıkları yeni konsolosluk projesiyle 23 dilde hizmet vermeye başladıklarını açıklayan Özkale, “Türkiye’deki ve Avrupa’daki bütün konsolosluk operasyonunu biz yönetiyoruz. Bu iş kapsamında gelen çağırıları, giden aramaları, mailleri ve chatleri biz yönetiyoruz. Diğer yandan, 2022’de Almanya’da 40 kişi çalışan bir firmayı satın aldık. Buradaki operasyon ekibini 120 kişiye çıkardık. Yine bunu yıl içinde bir bu kadar daha büyütme planımız var’’ diye konuştu.
Pazarın büyüklüğü 41.7 milyar TL
Türkiye’de sektörün yıllık 41,7 milyar TL büyüklüğünde olduğunu ve yaklaşık 170 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden Hüseyin Özkale, yurt dışı işlerin daha katma değerli olduğunu ve sektörün daha çok iş alması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de özellikle Felemenkçe ve Almanca bilenlerin sayısının çok fazla olduğunu vurgulayan Özkale, “Bu Türkiye için çok önemli bir avantaj. Fakat şu an çalışan maliyetlerinden dolayı firma olarak rakip ülkeler olan Mısır, Kosova ve Bulgaristan’dan rekabetten dolayı alamıyoruz. Bu alanda hizmet ihracatı için destekler gerekiyor’’ dedi.