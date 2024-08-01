Tempo BPO, katma değerli çözümlere odaklandı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Müşteri deneyimi ve bilgi teknolojileri alanlarında firmaların iş süreçlerinde dışardan hizmet veren Tempo BPO, firmaların iş süreçlerinde çağrı mer­kezinden satış ekibine kadar hizmet çözümleri sunuyor.

Çağrı merkezi hizmetinin yanı sıra şirketlere sa­tış ekibinin kurulması ve evrakların sisteme yüklenmesi gibi iş süreçle­rinde de hizmet verdiklerini akta­ran Tempo BPO’nun Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özkale, firmalara entegre hizmet vererek daha katma değer­li alanlara odaklandıklarını söyledi. Şirketlere verdikleri hizmetlerle on­ların asıl işlerine odaklanmalarını sağladıklarını belirten Özkale, “Şu an yaptığımız iş itibarıyla eli yoracak işleri biz yapıyoruz.

İkinci olarak ge­len giden çağrı tarafında satışların yönetilmesi ve müşteri hizmetlerin yönetilmesi işleri gibi şirketlere da­ha entegre bir yapı sunuyoruz. Şu an hali hazırda 4 bin kişi ile firmalara hizmet veriyoruz. Kadın çalışan sa­yımız 2 bin 989 ve toplam çalışanla­rımızın yüzde 74.6’sını oluşturuyor. Bu yıl yeni müşterilerle çalışan sa­yımızı 5 bine çıkarmayı hedefliyo­ruz” dedi.

100 KOBİ’yi ihracata açtı

Çağırı merkezinin işlerinin büyük bir kısmını oluşturduğunu, katma değerli kısmının ise satış organizas­yonu ve arka ofis işlerinden geldiğini ileten Özkale, “Şu an dünyanın önde gelen bir e-ticaret sitesine satış hiz­meti veriyoruz ve Türkiye’de üretim yapan KOBİ’leri onun networkuna dahil olmasını sağlıyoruz.

KOBİ’le­rin ürettiği ürünü söz konusu ticaret platformunda satılmasını sağlıyo­ruz. Bu satış için e-ihracat yapması lazım ve biz kendilerine e-ihracatı da öğretiyoruz. KOBİ’lerin satması ge­reken ürünün fotoğrafından ve ürün aramada öne çıkması konusundaki teknik detaylara kadar destek veri­yoruz. Şu ana kadar 100’ün üzerinde KOBİ’nin e-ihracat yapmasını sağla­dık’’ diye konuştu.

Yeni kurdukları entegre organizas­yon yapısı ile bir yıl içinde cirolarını yüzde 100 artırdıklarını söyleyen Öz­kale, bir bankayla yaptıkları anlaşma ile 40 kişilik operasyondan 400 ki­şilik operasyona çıktıklarını belirt­ti. Çağrı merkezinin yanı sıra kendi işlerine teknolojiyi entegre ederek farklı alanlara girdiklerini duyuran Özkale, “Artık çağırı merkezine ge­len çağırıların yönetilmesi şirketler için yeterli değil.

Bu alanlardan biri­si ise şirketlerin İK süreçlerini yap­mak. Dolaysıyla sadece çağırı mer­kezi ve satış odaklanmamak, insan kaynağını da yönetmek gibi her alan­da varız diyoruz. Çağrı merkezi tara­fında 25 firmayla çalışıyoruz. Bunlar içinde bir GSM operatörü var ve bu şirkete sigorta hizmeti dahil 17 fark­lı konu başlıklarında hizmet veriyo­ruz. Sadece telefondan gelen giden telefonlara bakmaktan öte, mail ve chatlerden soruları da cevaplıyoruz. Gelişen teknolojiyle beraber müşte­ri hizmetleri konusunda Al’ı kullana­rak yapay zekâ tool’larıyla müşterile­re daha hızlı cevaplar vermek istiyo­ruz” açıklamasında bulundu.

23 dilde hizmet veriyor

Daha önce Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak 3 dilde hizmet ver­diklerini ve geçen yılın son çeyre­ğinde aldıkları yeni konsolosluk projesiyle 23 dilde hizmet verme­ye başladıklarını açıklayan Özkale, “Türkiye’deki ve Avrupa’daki bütün konsolosluk operasyonunu biz yö­netiyoruz. Bu iş kapsamında gelen çağırıları, giden aramaları, maille­ri ve chatleri biz yönetiyoruz. Diğer yandan, 2022’de Almanya’da 40 ki­şi çalışan bir firmayı satın aldık. Bu­radaki operasyon ekibini 120 kişiye çıkardık. Yine bunu yıl içinde bir bu kadar daha büyütme planımız var’’ diye konuştu.

Pazarın büyüklüğü 41.7 milyar TL

Türkiye’de sektörün yıllık 41,7 milyar TL büyüklüğünde olduğunu ve yaklaşık 170 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden Hüseyin Özkale, yurt dışı işlerin daha katma değerli olduğunu ve sektörün daha çok iş alması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de özellikle Felemenkçe ve Almanca bilenlerin sayısının çok fazla olduğunu vurgulayan Özkale, “Bu Türkiye için çok önemli bir avantaj. Fakat şu an çalışan maliyetlerinden dolayı firma olarak rakip ülkeler olan Mısır, Kosova ve Bulgaristan’dan rekabetten dolayı alamıyoruz. Bu alanda hizmet ihracatı için destekler gerekiyor’’ dedi.