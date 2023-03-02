TESK'ten 'norm birliği' talebi

Palandöken, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu savundu. Palandöken, “Esnaf ve sanatkarların emeklilik şartlarının düzenlenmesi için prim gün sayısı eşitlenerek, norm birliği sağlanmalı.

SSK'lılar 7 bin 200 günde emekli olurken esnafın 9 bin günde emekli olması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Norm birliği, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lunun eşit haklara sahip olmasıdır. Tüm kesimler için bu haklar sağlanmalı" ifadelerini kullandı.