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Tesla ilk kez tam otonom araç teslimatı yaptı: Model Y sahibinin evine kendi gitti!

Elon Musk, Tesla’nın ilk tam otonom araç teslimatının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Model Y, İçinde sürücü ya da uzaktan kontrol olmadan fabrikadan yeni sahibin evine kadar sorunsuz ulaştı. Tesla'nın ilk tam otonom yolculuğuna dair görüntüler resmi hesaptan paylaşılırken Tesla mühendisi Ashok Elluswamy de X'te yaptığı bir paylaşımda, Model Y'nin otoyolda saatte maksimum 72 mil (yaklaşık 116 km) hız yaptığını belirtti. 

Gülben Dikmen gulben.dikmen@dunya.com
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Tesla ilk kez tam otonom araç teslimatı yaptı: Model Y sahibinin evine kendi gitti!
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın ilk tam otonom Model Y aracı, fabrikadan çıkarak kendi başına yeni sahibine ulaştı

Elon Musk, dün yaptığı açıklamada Tesla’nın tam otonom sürüşte önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.

Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Tesla Model Y'nin fabrikadan şehrin diğer ucundaki bir müşterinin evine otoyollar da dahil olmak üzere ilk tam otonom teslimatı planlanandan bir gün önce tamamlandı!" dedi.

Musk, yaptığı diğer paylaşımlarda, araçta hiç kimsenin bulunmadığını ve uzaktan kontrol edilmediğini belirterek, “TAMAMEN otonom! Bildiğimiz kadarıyla, bu halka açık bir otoyolda içinde insan veya uzaktan operatör olmadan gerçekleşen ilk tam otonom sürüş” dedi.

Tesla ilk kez tam otonom araç teslimatı yaptı: Model Y sahibinin evine kendi gitti! - Resim : 1

Otonom teslimatın videosu paylaşıldı

Tesla mühendisi Ashok Elluswamy de X'te yaptığı bir paylaşımda, Model Y'nin otoyolda saatte maksimum 72 mil (yaklaşık 116 km) hız yaptığını belirtti. 

Tesla'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise otonom sürüş ile yapılan teslimatın videosu paylaşıldı. 

Defalarca ertelenmişti

Yıllardır merakla beklenen "Tam Otonom Sürüş" (Full Self-Driving - FSD) teknolojisinin lansmanı defalarca ertelenmişti.

Musk, ilk olarak 2017 sonunda Tesla araçlarının tam otonom sürüş kabiliyetine sahip olacağını vadetmişti.

Tüm gecikmelere rağmen, Model Y’nin gerçekleştirdiği bu teslimat, şirket adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ