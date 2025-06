Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın ilk tam otonom Model Y aracı, fabrikadan çıkarak kendi başına yeni sahibine ulaştı

Elon Musk, dün yaptığı açıklamada Tesla’nın tam otonom sürüşte önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.

Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Tesla Model Y'nin fabrikadan şehrin diğer ucundaki bir müşterinin evine otoyollar da dahil olmak üzere ilk tam otonom teslimatı planlanandan bir gün önce tamamlandı!" dedi.

Musk, yaptığı diğer paylaşımlarda, araçta hiç kimsenin bulunmadığını ve uzaktan kontrol edilmediğini belirterek, “TAMAMEN otonom! Bildiğimiz kadarıyla, bu halka açık bir otoyolda içinde insan veya uzaktan operatör olmadan gerçekleşen ilk tam otonom sürüş” dedi.

Tesla mühendisi Ashok Elluswamy de X'te yaptığı bir paylaşımda, Model Y'nin otoyolda saatte maksimum 72 mil (yaklaşık 116 km) hız yaptığını belirtti.

Tesla'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise otonom sürüş ile yapılan teslimatın videosu paylaşıldı.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq