“Teşvik politikası ve ücrette fırsat eşitliği sağlanmalı”

Nagihan KALSIN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Dünya Kadınlar Günü etkinliği Ankara’da TOBB İkiz Kuleler ’de gerçekleştirildi.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan etkinliğin açılış konuşmaları, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk tarafından yapıldı. TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk konuşmasında cinsiyet eşitliğine ve ekonomi ve sosyal gelişmişlik kadın girişimcilerin önerime vurgu yaptı.

Öztürk, ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın, nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşamın tüm alanlarına aktif katılımları ile mümkün olacağına işaret ederek, “Toplam çalışma saatinin 3 te 2 si kadınlara ait iken dünya gelirinin sadece yüzde 10’u kadınlara ait. Avrupa Birliği ülkelerinde 100 kadından 60’ı çalışırken biz de 100 kadından 31’i üretime ve işgücüne katılmaktadır. Katılsa da görünmez emek denen ücretsiz işler yapmaktadırlar. Kadının işgücüne katılımı ekonomik ve sosyal yaşamının sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik” dedi.

Kadının güçlendirilmesi, kadın istihdamının artırılması ile cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının kurumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Öztürk, “. Vergi afları veya benzer aflar çıkarırken pozitif ayrımcılık konularında ciddi adımlar atılmalıdır. Kadınlar eşit hak ve eğitim fırsatlarından yararlanmalı, sanayi, ekonomi, teşvik politikalarının dağılımında eşitlik, ücret ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır” dedi.

TOBB’dan kadın girişimcilere destek

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da kadın girişimciliğine verdikleri önem üzerinde durarak, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz, girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde her zaman rol model ve yol gösterici olmuştur. Girişimci adaylarının önlerindeki en önemli örnek rol model sizlersiniz” diye konuştu.

Hedefin artık kadın girişimci oranını daha da yukarılara taşımak olduğunu söyleyen Yavuz, “Buna destek vermek üzere, kamu ihalelerinde kadın imalatçının ürünlerinin yüzde 15 kota ile alınarak, kadın girişimcilerin teşvik edilmesini her fırsatta dile getiriyoruz. Sizler de bunu vurgulayın, talep edin. Yine Kadın Girişimciler Kurulu’nun getirdiği motivasyonla birlikte, Oda-Borsa camiasının seçilmiş lider kadrolarındaki kadınların sayısında da önemli artışlar elde ettiniz.

2008’de kadın yönetim kurulu başkan ve meclis başkan sayısı 1 iken, 2022 seçimlerinde 9 oldu. 2008’de 9 olan kadın yönetim kurulu üyesi sayısı, 2022 de 56’ya çıktı. 2008’de 93 olan kadın meclis üye sayısı, 2022’de 334’e ulaştı. Şu an Oda ve Borsalarımızın 39’undaki Genel Sekreterlerimiz kadın ve burada da bir rekor kırmış oldunuz. TOBB tarihinde de ilk kez, TOBB Yönetim Kurulunda bir kadın yönetim kurulu üyemiz oldu” diye konuştu.

Kadın girişimcilerin ekonomiden beklentileri

1 -Milli politikalar, devlet ve kurumlardaki mevzuatlar gözden geçirilmeli ve uygulamada zorlayıcılık getirilmeli. Kadın siyasetçi, kadın istihdamı, kadın kota uygulamalarında ciddi hedefler koyulup desteklenmeli.

2- Eşit işe eşit ücret, kısa çalışma saatleri ve esnek çalışma saatleri, miras hukukunda kızlara adil davranılmalı.

3-İş kurmak isteyen kadına maddi destek sağlama, daha önce kredi verilen ama nefesi kesilen kadın şirketlerine ikinci şans uygulaması gibi teşvik edici sistemlerin geliştirilmesi, vergi afları veya benzer aflar çıkarırken pozitif ayrımcılık konularında ciddi adımlar atılması gerekmekte.

4-Fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Kadınlar eşit hak ve eğitim fırsatlarından yararlanmalı, sanayi, ekonomi, teşvik politikalarının dağılımında eşitlik, ücret ve fırsat eşitliği sağlanmalı.

5-Kadınlarımız üzerindeki sosyal baskılar kaldırılmalı, tepe yöneticilerin ve şirket kurucuların kadına bakış acısını değiştirecek çalışmalar yapılmalıdır.

6- Mesleğin cinsiyeti yoktur zihniyetiyle her meslekte kadınlara öncelik tanınmalı, meslek seçimlerinde cinsiyetçi yaklaşımdan uzak durulmalı.

7- Misyon vizyon değerler ve stratejiler belirlenirken kadın ve erkek dengeli görevlendirilmeli. Liderlik ile ilgili görsellerin seçiminde dengeli davranılmalı. Hak ve sorumluluklarda eşitlik sağlanmalı.

8-Eşitlik sağlanıncaya kadar kadınlara her alanda öncelik sağlanmalı.