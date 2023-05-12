"Teşvikli yatırımlar 2,1 milyar TL’ye ulaştı"

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yılın ilk üç ayında Eskişehir’de teşvik belgeli yatırım sayısının 76’ya, toplam yatırım tutarının ise 2,1 milyar TL’ye ulaştığını açıklayarak, bu yatırımların bini aşkın kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Eskişehir’de hem yatırım sayısında hem de yatırım tutarında büyük artış yaşandığına işaret eden Küpeli, “Geçen yılın aynı döneminde teşvik belgeli yatırım sayısı 29 iken bu yıl 76’ya ulaşmış durumda. Geçen yıl aynı dönemde 1,6 milyar TL’lik yatırım öngörülmüşken bu yıl aynı dönemde 2,1 milyar TL’lik yatırım tutarı öngörülmüş durumda. Geçen yılın tamamında 158 yeni yatırım için teşvik belgesi alınmıştı ve toplam yatırım tutarı 9,8 milyar TL’ydi"- dedi.

"Yıl sonunda bu rakamların çok üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz" diyen Küpeli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Eskişehir sanayisi büyük bir yatırım atağı içinde, alınan belgelerin ve yatırımların büyük ağırlığı sanayi sektöründeki yatırımlardan oluşuyor. Hayata geçen her yatırım binlerce insanımıza ve gencimize yeni iş kapısı oluyor” dedi.

Eskişehir OSB’deki yatırımlar hakkında da bilgi veren Küpeli, 19 yeni yatırımcıya 230 bin metrekarelik yeni alan tahsis edildiğini anlatarak, şunları söyledi: “Bölgemize büyük bir ilgi var. Altyapının hazır ve eksiksiz olması, yatırım maliyetlerinin birçok bölgeye göre çok uygun şartlarda olması, yetişmiş insan gücü varlığı bölgemize gelen yatırımcı sayısının her geçen gün daha da artmasını sağlıyor. Bugün Eskişehir ekonomisinin ana itici gücünü sanayimiz ve Eskişehir OSB’nin üretim ve istihdamdaki güçlü alt yapısı sağlıyor.

Yatırım için ayırdığımız sahalar, bizim beklediğimizin üzerinde bir hızla yatırımcıların yoğun talebiyle hızla doluyor. Bizde şimdi yeni yatırım alanlarının kamulaştırmasını tamamlıyoruz. Yatırım için Eskişehir OSB’yi tercih eden herkese önümüzdeki dönemde de istedikleri büyüklüklerde arsalar sunmaya, sanayimizi hızla büyütmeye devam edeceğiz.”

2030'da istihdam hedefi 75 bin çalışan

Eskişehir OSB’nin 2000-2022 yılları arasındaki 22 yıllık dönemde kat ettiği büyümeyi rakamlarla ortaya koyduğu belirten Küpeli “22 yıllık dönemde Eskişehir OSB’de çok ciddi bir büyüme kaydedildi. Eskişehir OSB’den yatırımcılara toplam 10 milyon metrekarenin üzerinde bir alan tahsis etmişiz. Bunun 3,5 milyon metrekaresini ise bizim yönetim de olduğumuz son altı yıllık dönemde gerçekleşmiş.

2000 yılında OSB’de fabrikalardaki çalışan sayısı 14 bin kişiyken, şimdi 48 bin kişiye ulaştı. 22 yılda çalışan sayısına 34 bin kişi ilave olmuş. Şimdi bizim dönemimizde kurulmaya başlayan 230’u aşkın tesisin devreye girmesiyle çalışan sayımız 2025 yılı sonunda 55 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşmış olacak” ifadelerini kullandı.

Üretimdeki firma sayısı 633’e ulaştı

Küpeli, 2000 yılında Eskişehir OSB’deki toplam firma sayısının 256, faaliyette olan firma sayısının 193 olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda OSB’mizdeki ciddi büyümenin bir yansıması olarak bölgemizdeki toplam tesis sayısı 883’e üretimdeki tesis sayısı ise 633’e ulaşmış durumda. Kalan 250 firmanın büyük bölümü inşaat halinde olup, önümüzdeki 1,5-2 yıllık dönemde üretime geçecekler. 2025 yılında kadar devreye alacağımız yeni rezerv alanlarımızın yatırımcılara tahsis edilmesiyle birlikte OSB’deki firma sayımız kısa sürede 1000’e ulaşmış olacaktır” dedi.