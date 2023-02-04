TEV’den eğitim için iki farklı çalışma

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç’un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı bursu sağladı.

Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlıyor. Vakfın amacına hizmet edebilecek çalışmaları yurtiçi ve yurt dışında yürüterek eğitime hizmet misyonunu sürdürmek amacıyla farklı platformlarda projeler gerçekleştiriyor.

‘Okutan Yenimahalle Projesi’ hayata geçiyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Ankara Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle ilçe muhtarları, Yenimahalle Belediye Gönüllüleri ve Yenimahallelilerin iş birliğiyle Okutan Yenimahalle Projesi’ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında Yenimahalle’de ikamet eden başarılı ve maddi imkânları yetersiz üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Ankara Yenimahalle Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV), Yenimahalle’de ikamet eden gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için güçlerini birleştirdi. Yenimahalle Belediyesi, ilçe muhtarları ve semt sakinlerinin Türk Eğitim Vakfı ile birlikte hayata geçirdiği Okutan Yenimahalle Projesi’nin imza töreni Yenimahalle Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirildi. Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Kamu İlişkileri ve Yurtlar İktisadi İşletmeleri Koordinatörü Ömer Turna ve TEV Ankara Şube Başkanı Yasemin Türkoğlu katıldı.

Okutan Yenimahalle Projesi ile Yenimahalle sakinleri, ilçede ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Projeye katılmak isteyen Yenimahalleliler, apartmanları adına oluşturulan burs fonuyla gençlere 9 ay boyunca eğitim desteği sağlayacak.

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz”

Projenin imza töreninde konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi: Böyle anlamlı bir projenin tarafı olmaktan ve Türk Eğitim Vakfı aracılığı ile ilçemizde ikamet ederek üniversite eğitimine devam etmekte sıkıntılar yaşayan gençlerimize destek olmaktan dolayı çok mutluyum. Eğitime destek vermek; geleceğe, barışa, sevgiye, üretime, adaletli bir ülkenin yapılaşmasına destek vermek demektir.

Yenimahalle’de bu anlayışla çalışıyor, elimizden gelen bütün imkanlarla eğitime destek oluyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi daha ileri taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Amacımız aydınlık yarınlarımız için düşünen, düşündüğünü özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Umutlar, eğitimler “Yarıda kalmasın”

TEV’in sağladığı burslarla gençlerin hayalleri, umutları, eğitimleri “yarıda kalmasın” diye çalıştığını vurgulayan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Maddi olanaksızlıklar nedeniyle sınavı kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramayan veya eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce gencimiz var. Eğitimine devam edebilse bile zorlu şartlar nedeniyle maddi ve manevi açıdan yıpranan gençlerimizi de unutmamak gerekiyor.

Türk Eğitim Vakfı olarak, eğitime destek projelerimizde yerel iş birliklerini ve yurttaşların gösterdiği dayanışmayı önemsiyoruz. Bu çerçevede Yenimahalle Belediyesi ile yan yana yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Yenimahalle sakinlerinin katkılarıyla Okutan Yenimahalle Projesini hayata geçiriyoruz. Hep birlikte, Yenimahalle’de ikamet eden ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin yanında olacak, gençlerimizle dayanışma göstereceğiz. Değerli Yenimahallelilere de gençlerin eğitimi, hayalleri ve geleceği için gösterdikleri dayanışma ve katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.