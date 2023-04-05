THY'den ucuz bilet kampanyası: Her yöne tek fiyat

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın (5 ve 6 Nisan) İstanbul Havalimanı kalkışlı satılacak olan biletler için kampanya düzenledi. Buna göre 1 Ekim ile 30 Kasım arasında planlanan uçuşların biletleri tek fiyattan -449 TL- satılacak.

Seferler, Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarında geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamında değil. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında da kampanya geçerli olmayacak. Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahil edildi. Kampanya kapsamında 94.975 adet koltuk satılacak.