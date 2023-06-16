Ticaret Bakanlığı’ndan E-ticaret sitelerine uyarı

Ticaret Bakanlığı, herhangi bir açıklama yapmadan veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığını öne sürerek internet üzerinden verilen siparişleri iptal eden 6 firmaya, 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bu ceza, 2023’ün ilk 5 ayında yapılan denetimler sonucu geldi. 2022 genelinde ise 46 firmaya 41,2 milyon TL’lik ceza verildiği belirtildi.

Şikâyetlerde artış yaşanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile bakanlığa intikal eden başvurularda; yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı belirtildi.

Bu konuya ilişkin gerekli inceleme ve denetimlerin başlatıldığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bu kapsamda, Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda devamla, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur.”