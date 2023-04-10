Tırsan patent tescilinde 3. kez zirvede
Tırsan, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ‘En Çok İhracat Yapan Üyeler’ kategorisinde son beş senede kesintisiz olarak ilk üçte yer almayı sürdürdü.
Tırsan, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ‘En Çok İhracat Yapan Üyeler’ kategorisinde son beş senede kesintisiz olarak ilk üçte yer almayı sürdürdü.
Tırsan, 2022 TAYSAD ödüllerinde hem ihracat hem de patent kategorilerinde iki ödül birden aldı. Ar-Ge çalışmalarını devam ettirmeyi sürdüren Tırsan, ‘En Çok Patent Tescili Alan Üyeler’ kategorisinde üçüncü kez şampiyon oldu.
2022 yılında En Çok Patent Tescili Alan Üyeler kategorisinde şampiyonluğu ile son beş senede üçüncü kez patent kategorisi şampiyonu olan Tırsan, 2022 yılında da ‘En Çok İhracat Yapan Üyeler’ kategorisinde üçüncü sırada yerini alırken, son beş senede bu kategoride kesintisiz ilk üçte yerini korudu.