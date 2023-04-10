Tırsan patent tescilinde 3. kez zirvede

Tırsan, Taşıt Araçları Teda­rik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ‘En Çok İhracat Ya­pan Üyeler’ kategorisinde son beş senede kesintisiz olarak ilk üçte yer almayı sürdürdü.

Tır­san, 2022 TAYSAD ödüllerinde hem ihracat hem de patent ka­tegorilerinde iki ödül birden al­dı. Ar-Ge çalışmalarını devam ettirmeyi sürdüren Tırsan, ‘En Çok Patent Tescili Alan Üyeler’ kategorisinde üçüncü kez şam­piyon oldu.

2022 yılında En Çok Patent Tescili Alan Üyeler kategori­sinde şampiyonluğu ile son beş senede üçüncü kez patent kate­gorisi şampiyonu olan Tırsan, 2022 yılında da ‘En Çok İhra­cat Yapan Üyeler’ kategorisin­de üçüncü sırada yerini alırken, son beş senede bu kategoride ke­sintisiz ilk üçte yerini korudu.