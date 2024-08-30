Tiryaki Agro, Hasata ile 1 yılda 36 bin noktaya ulaştı

Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem gibi konvansiyonel tarım ürünlerinin yanı sıra organik tarım ürünlerinin üretilmesi, kaynaklanması, işlenmesi, depolanması, lojistik operasyonlarının yürütülmesi, satışı, sevkiyatı ve dağıtımını yapan Tiryaki Agro, Türkiye başta olmak üzere 35 ülkeden ürün tedariki yapıyor.

Temel gıda kategorisinde markalaşmaya yönelik ilk adımı olarak, geçen yıl Hasata markasını tüketiciler ile buluşturduklarını aktaran Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, markalarını oluştururken, tüketicilerin beklentilerini titizlikle incelediklerini ve tüketici beklentilerini karşılayan bir markayı pazara sunduklarını iletti. Hasata, ‘Aslını Korumuş Lezzetleri’ tüketicilerle buluşturduklarını ileten Tiryakioğlu, “Bu amaçla kaliteli bakliyat tohumlarını Türkiye’de en ideal bölgelerde ektiriyor ve her pakette aynı hasatın mahsulünü homojen olarak paketliyoruz.Kelebeklenmeyi, kontrollü atmosfer teknolojimiz ile tamamen doğal yollarla çözüme kavuşturuyoruz.

Aynı zamanda aç kapa kilitli ambalajlarımız sayesinde ürünlerimizin hem kullanım hem de muhafazasında kolaylık sağlıyoruz. Geldiğimiz noktada, Türkiye nüfusunun yüzde 88’ine erişen ve yaklaşık 36 bin noktada bulunabilen kitlesel bir markayız. Hasata’nın tahıl ve bakliyat pazarında konumlanması için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Hasata ürün gamını genişletmek için çalışıyoruz” dedi.

60 bin dönümde üretim

Bugün 3 kıtada 9 lokasyonda toplamda günlük 15 bin ton kapasiteli 26 tesiste faaliyet gösterdiklerini belirten Tiryakioğlu, dünya genelinde biri kendilerine ait olmak üzere, üçü anlaşmalı 40’tan fazla limanda ticari faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

Ürünlerini 4 kıtada yaklaşık 70 ülkedeki müşterilere ulaştırdıklarına dikkat çeken Tiryakioğlu, “Toplamda 60 bin dönüm arazi ile ülkemizin en büyük özel sektör çiftçisiyiz. Organik tarım ürünleri tedarik zinciri yönetiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyiz. Yılda 3 milyon ton tarım ürünün tedariki, derin işlemesi ve ticaretini gerçekleştiriyoruz. Yıllık ciromuz son yıllarda 2-2,5 milyar dolar aralığında seyrediyor” diye konuştu.

2030 hedefleri doğrultusunda global biyoekonomi alanında önemli bir oyuncu olmayı planladıklarını ifade eden Tiryakioğlu, bu vizyonla tarımda yeşil dönüşüm, bitki bazlı proteinler ve tarıma dayalı enerji projeleri, sürdürülebilir-rejeneratif tarım uygulamalarının geniş coğrafyalarda uygulanması konusunda yatırımlarının devam ettiğini belirtti. Tiryakioğlu, ayrıca, Ar-Ge tabanlı yeni ürünlerin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ileri işlemesi yoluyla fonksiyonel gıda, yem üretimi ve değer yaratan tarım ürünleri tedarik zinciri entegrasyonları konusunda yatırımlarının sürdüğünü aktardı.

WorldFood İstanbul’a 3 stant ile katılacak

Tiryaki Agro olarak WorldFood İstanbul’da bu yıl varlıklarını daha da artırarak üç stant ile yer alacaklarını kaydeden Süleyman Tiryakioğlu, “Geçen yıl tanıttığımız tüketici ürünleri markamız Hasata, kendi tanıtım alanına sahip olacak. Danem markamız da bakliyat ve yağlı tohumlar ürünlerini kendi standında tanıtacak. Antep fıstığını dünyaya daha fazla tanıtma misyonuyla hareket eden Lidya Nuts markamız da bu yıl bağımsız bir sergileme alanında misafirlerini ağırlayacak. Fuarda yeni iş birlikleri sağlayacağına inanıyoruz” dedi.