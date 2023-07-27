TOBB SAİK’te seçim maratonu başladı

Belma A. ÖZGEN

Adaylardan biri Antalya’dan Form Sigorta Genel Müdürü Süleyman Özer, diğeri ise İstanbul'dan SAİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Levent Korkut oldu.

DÜNYA'dan Belma A. Özgen'e konuşan Levent Korkut bugüne dek gerçekleştirdikleri projeleri aktardı: “Trafik sigortasına erişim çok ciddi sıkıntı idi. Bunun için 27 şirketten trafik poliçesi kesilebilecek şekilde bir satış platformu kuruldu.

Proje onaylandı ancak acentelere komisyon dağılımı konusu ve 27 acentenin tescil harcı konusu halledilmeye çalışılıyor. Bunun dışında en önemli projemiz olan doğrudan tanzim sistemi ile herhangi bir hasarda 7/24 acenteye ulaşılabilirlik sağlanıyor.

Araç satışlarında, poliçe iptali yerine acentelerin hak iş bedeli olan 32 TL’lik iade ücretini 200 TL’ye çıkardık. Haksız rekabetin, bankaların, müdürsüz ve kayıtsız merdiven altı tescili yapılmamış, illegal yapıların önüne geçmek için görev sürecimizde ciddi çalışmalar yaptık. Göreve geldiğimizde bu mücadelemizi dahada artıracağız.”

TOBB SAİK Başkanlığı için aday olan Süleyman Özer de yaptığı basın açıklamasıyla acentelere; “Ulaşılabilir, yenilikçi ve enerjisini doğru işlere harcamakta kararlı yapımız ile sizleri geleceğimizi hep birlikte kurgulamaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.

Süleyman Özer, seçimi kazanmaları halinde yetkisiz sigorta satışı yapanlardan usulsüz ekran paylaşımına, sigorta sektörü tedarikçilerinin sertifikasyonundan SMB Trafik sigortası teklif – poliçe platformuna, acente portföy mülkiyet haklarının korunmasından zorunlu sigorta poliçelerin artırılmasına kadar pek çok projeyi hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.