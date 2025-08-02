Türkiye’nin otomobili Togg, T10X kampanyasını sürdürüyor. Togg, ağustos ayında stoklarla sınırlı kampanyası kapsamında bireysel kullanıcılara üç farklı finansman avantajı sunuyor.

Bu kapsamda T10X V2 modeline sahip olmak isteyen bireysel kullanıcılar için kampanyalar şöyle:

Bireysele Togg kampanyası

250 bin TL kredi için yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli, aylık 20 bin 883 TL taksitli...

1 milyon 500 bin TL kredi için yüzde 2,99 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 69.439 TL taksitli...

1 milyon TL kredi için ise yüzde ,89 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 45.280 TL taksitli...

Kurumsala Togg kampanyası

Kurumsal kullanıcılar ise ağustos ayı boyunca T10X V2 modeline, 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 3,09 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 72.419 TL taksitli seçenekle sahip olabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar da tıpkı bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 250 bin TL krediden yararlanabiliyor.

ToggT10X fiyatlarına zam

Aralık 2023’ten bu yana fiyatı artmayan Togg T10X, otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan düzenleme sonrası zamlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Buna göre; T10X V1 standart menzil versiyonu 1.440.000 TL'den 1.862.000 TL çıktı.

V1 uzun menzil versiyonunun fiyatı 2.172.000 TL ve V2 uzun menzil versyionun fiyatı ise 2.363.000 TL'ye yükseldi.