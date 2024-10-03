TOGG'da yeni dönem: TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu

Tosyalı, 2018 yılından beri bu görevi yürüten Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yerine geçti. TOGG, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında kurulmuş bir proje...

Fuat Tosyalı kimdir?

Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu. Tosyalı, iş hayatına babasının soba-boru ve kazan-kova imalatı ile başlamış ve 1970'li yıllarda bu işi devralmıştır. 1988 yılında Tosyalı Metal Ticaret şirketini kurarak ticaret hayatına atılmış, ardından 1993 yılında Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ'yi kurmuştur. Şirketi, kısa sürede çeşitli segmentlerde çelik üretimine başlamıştır.

Ayrıca, 2021 yılından beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği gibi birçok kuruluşta da yönetim görevleri üstlenmiştir​