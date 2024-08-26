Topkapı 29’da 2.etap kredisiz 29 ay taksitle satışta

Hamide HANGÜL

Projenin satışına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Akzirve Yönetim Kurulu Danışmanı Mahir Katırcı, Topkapı29’un 679 daireden oluşan ilk etabının tamamlanarak, ev sahiplerine teslim edilmeye başlandığını söyledi. Diğer etapların inşaatının da hızla devam ettiğini belirten Katırcı, 549 dairenin yer aldığı ikinci etap dairelerin de satışa başladıklarını açıkladı.

Söz konusu konutların yeni bir kampanyayla satışa çıktığına işaret eden Katırcı, “Satışı başlayan 549 daireden oluşan ikinci etap konutlarda, 29 ay vade imkanıyla kefilsiz, kredisiz ödeme seçenekleri sunduk” diye konuştu. Satışa çıkan ikinci etapta metrekare fiyatlarının 4 bin ile 4 bin 500 dolar arasında olduğunu söyleyen Katırcı, projeye yerli ve yabancı ilgisinin olduğunu söyledi.

Ticari alanlar içinden 82 mağazanın yer aldığı cadde dükkanları da yatırımcılara açtıklarını kaydeden Katırcı, projelerinde ticari alan olarak cadde dükkanları ve alışveriş merkezi bulunduğunu 84 bin 563 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan ticari alanlarının 39 bin 624 metrekaresini kiralanabilir alan olarak tasarladıklarını söyledi. Katırcı, “8-28 metrekare arası geniş balkon ve 35-80 metrekare arası özel bahçeli teraslarla doğayla iç içe ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğimiz projemizde, beş farklı temadan oluşan avlularımız da bulunuyor” dedi. Katırcı, projede yer alacak bir otel için de görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.