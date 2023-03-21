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Trendyol, "Ramazanda Birlik Vakti" ile dayanışma hareketi başlattı

Afet bölgesine desteğini ilk günden beri sürdüren Trendyol, "Ramazanda Birlik Vakti" hareketi ile bölgeyle dayanışmaya çağırıyor.

Haber Merkezi
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Markadan yapılan açıklamaya göre, son olarak, depremden etkilenen vatandaşlarla dayanışmaya yeni bir adım ekleyen Trendyol, 'Ramazanda Birlik Vakti' hareketini başlattı.


Trendyol, ilk katkıyı yaparak ramazan gıda paketlerini bölgeye ulaştırırken, herkesi bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyor.

Ramazanda Birlik Vakti kapsamında satışa sunulan gıda paketleri, Trendyol'un lojistik imkanları ile hiçbir ticari amaç olmaksızın, komisyonsuz, kargo ücretsiz olarak deprem bölgesine ulaştırılıyor. 13 üründen oluşan temel gıda paketleri 299 TL’den satışa sunuluyor.