Trikonfex Fuarı kapılarını açtı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Trikotajcılar ve Çorapçılar Odası’nın destekleri ile Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) organize edilen 4. TRİKONFEX Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Gaziantep Trikotajcılar Odası Başkanı Reşit Durak, Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, kurum müdürleri ve firma temsilcileri katıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Başarılı bir fuar olacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, fuarda yaptığı açılış konuşmasında, 4. TRİKONFEX Fuarı’nın sektör ve Gaziantep için yeni fırsat kapıları açtığını, başarılı bir fuar olacağına inandığını söyledi.

Gaziantep’in sanayisi, ekonomisi, yapılan yatırımlar, birçok alanda hayata geçirilen ve planlanan proje ile sürekli olarak büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Çeber, “Şehrimizin bu potansiyeli ile 20-25 yıl sonra ‘Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi’ olacağına inanıyorum. Bunu hep birlikte bizler başaracağız. Şehrimiz bu gücü ve bu potansiyeli ile yeni İstanbul olmaya adaydır. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Biz çok güzel bir ülkeyiz. 81 tane birbirinden güzel ve özel ilimiz var ama Gaziantep’in çok farkı var. Gaziantep olarak ekonomi başta olmak üzere en zor günlerde bile nasıl bir potansiyele sahip olduğumuzu, neleri başarabildiğimizi gösteriyoruz. 4. TRİKONFEX Fuarını da bu anlamda son derece önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. Fuarın hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odamıza, Akort Fuarcılık’a, destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Markalaşmak zorundayız

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, Gaziantep’in güçlü sanayisi ile altından kalkamayacağı hiçbir sorunun olmadığını kaydetti.

“Triko sektöründe özellikle markalaşma konusunda daha fazla yol almamız gerekiyor. Üretim ve ihracat noktasında parmakla gösterilen şehirlerden birisiyiz ama bunun yanında markalaşmak da zorundayız” diyen Şahin, “Eğer inovasyon ve tasarımda başarılı olamazsak Gaziantep olarak hedeflerimize ulaşamamış oluruz. Bu da bize yakışmayan bir durum olur. Bu şehirde potansiyel var. Bu şehirde güçlü bir sanayi, birlik ve beraberlik var. Bu şehrin bunu başarabilme kudreti ve inancı var. Fuarın şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odamız başta olmak üzere fuarda emeği olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi

Fuardaki açılış konuşmasında 4 yıl aradan sonra tüm koşullara rağmen triko ve konfeksiyon fuarını düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Triko ve konfeksiyon üretimi, şehrimizde çok eskiye dayanan bir sektör olup, yeniden canlandırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Üretim hacmi ve emek yoğun bir iş kolu olması nedeniyle triko ve konfeksiyon üretimi sağladığı istihdamla ülkemiz için çok önemli bir sektördür. Bu nedenle sektörümüzün katma değerini artırmak, ihracatını geliştirmek ve daha rekabetçi hale gelmesini sağlamak zorundayız” dedi.

Sektör temsilcileri ile yaptıkları toplantılarda, ayakkabı ve mobilya sektöründe olduğu gibi triko ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların da yer talebi olduğunu belirten Adnan Ünverdi, “İstişare halinde bu konuyu da olgunlaştırarak çözmek öncelikli hedefimizdir. Şahinbey-Polateli Organize Sanayi Bölgesi’nden sektörümüze yer vermeye de hazırız. Bu bölge 6. bölge teşviklerinden faydalanmakta olup üretici firmalarımıza cazip imkanlar sunmaktadır. Firmalarımızı bir arada olduğunda, kümelenmeyle birlikte üretimlerimizde niteliği artıracak, sektörün maliyetleri azaltacak, katma değerli üretim ve markalaşmayı sağlayacak, sektörü hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız” diye konuştu.

Konuşmasında sektörün beklenti ve sorunlarına da değinen Ünverdi, şunları kaydetti:

Komite toplantılarımızda biz bunları istişare ediyor, gelen talepleri rapor halinde gerek üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Tobb) gerek ilgili bakanlıklarımıza iletmek suretiyle çözümü için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ülkemizde uygulanan gümrük fiyatları dolayısıyla üreticilerimizin müşterilerinin Çin’e yöneldiği konusunda ciddi geri dönüşler var. Lojistik konusunda Çin ile rekabet edemediklerini belirten sektör temsilcileri, çok daha kaliteli ve makul fiyata üretim yapmalarına rağmen lojistik fiyatlarının ticaretlerini sekteye uğrattığını belirtiyorlar. Mısır’ın da üretim maliyetleri sebebiyle pazarda etkisini artırdığını biliyoruz. Hammadde, işçi ve enerji maliyetleri, banka kredi maliyetlerindeki artışlar da triko sektörümüzde olduğu gibi tüm sektörlerimizi maalesef olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Ünverdi, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: “Bugün startını verdiğimiz fuarımızın sektörümüz adına yeni bir kilometre taşı olacağına, sektörümüzde gelişimin, üretimin ve ticaretin önünü açacağına inanıyoruz. Katılımlarından dolayı il protokolümüze, tüm paydaşlarımıza ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

Gaziantep Trikotajcılar Odası Başkanı Reşit Durak

TRİKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı’nın Gaziantep için, sektör için ve sektörün daha iyi noktalara gelmesi için büyük önem taşıdığını söyleyen Gaziantep Trikotajcılar Odası Başkanı Reşit Durak da, “Böylesine kritik ve önemli bir fuarın şehrimizde düzenleniyor olması, Gaziantep Trikotajcılar Odası olarak bizleri son derece memnun etmiştir. Şehrimizde triko sektörünün hedeflediğimiz düzeylere yükselmesi, sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın daha fazla büyümesi ve pazar paylarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü triko sektörü ihracat ve istihdam noktasında da büyük potansiyele sahiptir. Bu vesile ile fuarın hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odası ve Akort Fuarcılık başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya ise yaptığı konuşmada Türkiye ihracatında itici güç olan ve ihracat katkısında ilk 3 sırada yer alan hazır giyim ve tekstil sektörünün ülkemizin kalkınmasında ve büyümesinde çok önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

“Bu bağlamda, yapılan sektörel ihtisas fuarları firmaların markalaşmasına ve yeni pazarlar bulmasına katkı sağlamaktadır” diyen Akkaya, şunları söyledi:

“Bugün açılışını yapmakta olduğumuz, 50 katılımcı ve 300’e yakın markanın yer aldığı TRİKONFEX fuarımızda modanın en son trendleri ve en yeni koleksiyonlar sergilenecektir. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurtdışından gelen ziyaretçiler ve katılımcılar arasında fuar süresince önemli ticari bağlantılar ve iş birlikleri gerçekleşecektir. Fuarlar sadece ilgili sektörlere değil, düzenlendikleri bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklere de çok değerli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle Fuar ve Kongre turizmine verilen önem ve desteklerin önümüzdeki dönemlerde daha da artmasını temenni etmekteyiz. Bu anlamda fuarımızın düzenlenmesinde emeği olan herkese ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından kent protokolü fuarı gezerek katılımcılardan yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından katılıcıların yer aldığı, triko ürünleri, triko ipliği, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, yan sanayi, aksesuarlar ve ilgili yayınların sergilendiği fuar, 27-29 Haziran 2024 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.