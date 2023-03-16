TruKKer, Blackbuck Poland Sp. z.o.o.’nun yüzde 100 hissesini satın aldı

2016 yılında kurulan Riyad merkezli TruKKer; ülkeleri birbirine bağlayıp ekonomileri ileriye taşırken MENA, Türkiye ve CIS bölgelerindeki en karmaşık ve mükemmel tedarik zincirlerine destek vererek kara lojistiğinde gerçek zamanlı teknolojiler sunmaya devam ediyor.

Yeni satın alma girişimiyle Polonya ve Avrupa genelindeki yük taşımacılığı sektörüne sağlam adımlarla giren TruKKer, 2023 yılı itibariyle Blackbuck Poland Sp. z.o.o.'nun yüzde 100 hissesini satın aldı. Transporean, trans.com gibi yük taşımacılığında lider platformlarla ve Fortune 500 listesindeki bazı şirketler de dahil olmak üzere alanında öncü global şirketlerle çalışan Blackbuck Poland Sp.z.o.o’nun satın alınması sayesinde TruKKer: Avrupa’ya girişini sağlam adımlarla başlatıyor.

Firma, bu stratejik kararı ile Blackbuck Poland Sp. z.o.o’nun Avrupa taşımacılığında sahip olduğu kapsamlı ağının ve o bölgede deneyimli lojistik ekibinin artılarını gücüne katacak.

40'tan fazla ülke arasında yük taşımacılığı

Bulut tabanlı yük taşımacılığı çözümleri; tedarikçiler, nakliyeciler ve işletmeler için uçtan uca kapsama ve tam hizmet portföyü sunan TruKKer, sürekli süreç optimizasyonu sağlamak üzere devasa veri havuzu ve tescilli yapay zeka odaklı platformuyla tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için ortak verimlilik sağlıyor. TruKKer Türkiye, Ekim 2021'de Türkiye'ye girişinden bu yana, Türk lojistik sektöründeki varlığını istikrarlı bir şekilde sağlamlaştırmanın yanı sıra Türkiye ile Avrupa, CIS ve Orta Doğu genelinde 40'tan fazla ülke arasındaki yük taşımacılığı hizmetini başarıyla götüren lider bir dijital yük taşıma platformu olarak kendini kanıtladı.

Lojistik alanında derin uzmanlığa ve sektörde güçlü bağlantılara sahip deneyimli bir yönetim ekibi tarafından yönetilen TruKKer Türkiye, yalnızca kara taşımacılığıyla değil, aynı zamanda kapsayıcı çok yönlü operasyonlarla da öne çıkan bir numaralı dijital yük taşımacılığı ağı olmaya hazır durumda.

Avrupa-CIS koridorundaki genişlemede merkez üssü olarak hizmet veren ve operasyonel kabiliyeti sayesinde kara taşımacılığındaki köklü deneyimini Avrupa pazarına taşıyacak olan TruKKer, yeni geliştirmeleriyle bu pazara ek değer katacak. TruKKer’in son teknolojiye sahip platform altyapısı, talebi arzla buluşturmayı kolaylaştırarak hem yük sahiplerinin hem de yük taşıyıcılarının iş yapma biçimlerinde pozitif dönüşüm sağlayacak. Marka ayrıca uçtan uca kargo hareketlerinin kusursuz operasyonlarla yönetilmesini sağlayan gelişmiş dahili otomasyon araçlarını da Avrupa hizmet kapsamında sunacak.

3 kıtada, 9 ülkede, 55 binden fazla tır

TruKKer; hızlı tüketim ürünleri, perakende, metal, petrokimya, petrol ve doğal gaz sektörlerinde faaliyet gösteren büyük ve güvenilir şirketler dâhil 750'den fazla müşteriye B2B hizmet veriyor. 3 kıtada ve 9 ülkede 100’den fazla ticaret yolunu kullanan, 55 binden fazla tırdan oluşan bölgenin en büyük yük toplama ağına sahip olan TruKKer, yerel ve uluslararası yük taşımacılığı için çözümler sunuyor.

Trukker, 3 kurumsal finansman turunu tamamladı

TruKKer, ağ genelindeki 27 istasyonunda, en geniş altyapının da sahibi olmasının yanında şimdiye kadar üç kurumsal finansman turunu başarıyla tamamlamış olup Investcorp, Mubadala, ADQ, STV dâhil olmak üzere güçlü yatırımcılardan finansman sağladı.



TruKKer, çevreyi korumaya ve bölgenin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmaya yönelik inovasyonlara da büyük yatırım yapıyor. Platform, boş dönüşleri ve boşta kalma sürelerini azaltmak için birden fazla tır yükünü sıralı şekilde otomatik olarak birleştirerek her yıl milyonlarca ton CO2 emisyonu azaltılmasına yardımcı oluyor.