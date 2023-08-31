TT Ventures, DTCP ile yatırım anlaşması imzaladı

Yatırıma ek olarak, TT Ventures’ın mevcut yatırım portföyü ile Türk Telekom ve grup şirketlerinin dijital ürün ve servislerinin DTCP ve DTCP içinde yer alan teknoloji şirketlerine, yabancı yatırımcılara ve telekomünikasyon şirketleri ile iş birliği kurması, yatırım ve satış imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla bir iş birliği anlaşması imzalandı. TT Ventures, global anlamda dünyada teknoloji girişimlerine yatırım yapan ve içerisinde yatırımcı olarak önemli telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinin de yer aldığı fona yatırım yaparak, iş birliğinin yanı sıra finansal getiri sağlamayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 2022 sonu itibariyle farklı yatırımcıların katıldığı ve bağımsız bir yatırım komitesine sahip olan TT Ventures GSYF ile yatırım modelini ve hedeflerini değiştiren TT Ventures’un globaldeki çalışmalar ile de girişimci dostu yapısını güçlendirmek için hız kesmeden çalışmaya devam ettiği belirtildi. TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, “Digital Transformation Capital Partners ile imzaladığımız anlaşma finans getirisi sağlamanın yanı sıra Türk girişimlerin yurt dışına açılması için büyük anlam taşıyor.

Anlaşma ile yurtdışındaki önemli girişimleri de Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. DTCP Yönetici Ortağı Thomas Preuss ise “Türk Telekom’un inovasyonu destekleme taahhüdü, misyonumuzla kusursuz bir şekilde örtüşmektedir. Türk Telekom ile birlikte teknolojik ilerlemeyi teşvik etmeye ve sınırları aşan başarı hikayeleri geliştirmeye hazırız” diye konuştu.